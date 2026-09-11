В 'ПриватБанке' изменился курс валют: доллар и евро заметно подешевели

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 11 сентября, снизился на 15 копеек и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел сразу на 30 копеек и составляет 52,05 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 51,05 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 28 копеек – до 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

НБУ установил на 11 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,55 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,76 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 23 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 8 копеек и составляет 44,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,35 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 16 копеек и составляет 52,15 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,52 гривни за евро.

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