На Хортице обнаружили 5-тысячелетнее каменное сооружение для древних ритуалов

На Хортице уже полностью исследовано 8 подобных святилищ.

На острове Хортица археологи обнаружили кромлех, а именно каменное сооружение, которое 5 тысяч лет назад люди строили для проведения религиозных обрядов. Объект станет историческим памятником и будет включен в туристические маршруты заповедника. Об этом сообщил научный сотрудник национального заповедника "Хортица" Анатолий Волков в интервью "МТМ Запорожье".

В этом году экспедицию специалисты отдела охраны памятников, истории, археологии и природы заповедника начали две недели назад. За это время они обнаружили каменное сооружение культового назначения в 50 метрах от берега Днепра. Камни оказались большими, с необычной плоской формой. Чтобы найти их, обработать и доставить на место, древним строителям пришлось приложить немало усилий.

"В древности люди использовали эти места, строили каменные сооружения для культовых и религиозных целей. Они отмечали в этих местах какие-то календарные даты, использовали их для религиозных ритуалов, например, жертвоприношений или для погребальных обрядов", - отметил Волков.

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По его словам, это не хаотичное нагромождение, ведь камни тщательно подогнаны друг к другу в целостное каменное сооружение.

В общей сложности на Хортице уже полностью исследовано 8 подобных святилищ. В заповеднике пояснили, что каменные закладки, кромлехи и святилища острова являются прообразами древних храмов под открытым небом. Тогда люди связывали их с культом Солнца, зарождением жизни и календарным циклом природы.

Другие находки ученых

Как писал УНИАН, археолог-любитель обнаружил в неожиданном месте крупнейшее сокровище монет эпохи викингов. В этом месте обнаружено около 4,5 килограммов монет, что вдвое превышает размер коллекции, найденной в 1895 году в Ноусиайнене, которая насчитывает 1700 монет.

Также сообщалось, что ученые обнаружили первый след взрослого тираннозавра. Отмечается, что след длиной примерно 7 метров состоит из четырех трехпальцевых отпечатков.

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