РФ готовит теракты на оккупированных территориях Украины во время псевдовыборов, – разведка

Российские захватчики стремятся сорвать мирные усилия США по возобновлению переговоров с целью поиска путей прекращения российской войны против Украины.

Российские оккупанты готовят террористические акты на временно оккупированных территориях, чтобы обвинить Украину и оправдать репрессии против украинского населения. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

В частности, в Службе предупреждают о высокой вероятности того, что российские спецслужбы осуществят резонансные провокации и террористические акты под "флагом Украины" в дни проведения незаконных выборов в Государственную думу России и принудительного "досрочного голосования" на временно оккупированной территории Украины, чтобы "оправдать репрессивную политику в отношении местного населения и необходимость проведения очередной волны мобилизации в РФ".

"Главная цель Кремля – срыв мирного процесса при посредничестве США путем искусственной эскалации, дискредитации Украины и демонстрации западным партнерам якобы "бесперспективности" дипломатического трека", – подчеркнули в СЗРУ.

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В то же время, как отмечают в Службе, использование кровавых провокаций во время избирательных или "сакральных для руководства РФ" событий является проверенной десятилетиями практикой российских властей.

"Традиционно Кремль использует эти меры для психологического давления, легитимизации захваченных территорий, а также для создания поводов для оправдания дальнейшей эскалации или репрессий", – отмечается в сообщении.

Как напомнили в СЗР, об этом свидетельствуют взрывы жилых домов в России (1999 год), захват заложников в Дубровке ("Норд-Ост", 2002) и в Беслане (2004), а также провокации на оккупированных территориях Украины в 2014–2024 годах (псевдореферендумы и "выборы президента РФ").

К чему может прибегнуть РФ в 2026 году

При этом в СЗР предупреждают, что в дни активного голосования (18–20 сентября) на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, существует высокая вероятность реализации ряда сценариев.

В частности, могут произойти взрывы избирательных участков или пунктов сбора бюллетеней в нерабочее время (чтобы избежать массовых жертв среди ключевых российских пропагандистов, но получить нужную картинку "разрушенного участка"); диверсии на транспорте или инфраструктуре, задействованной в перевозке членов избирательных комиссий, с последующим обвинением "украинских" дронов или диверсионных групп; или резонансные покушения на коллаборационистов – руководителей оккупационных избиркомов или кандидатов в депутаты, которые активно демонстрируют свою лояльность перед камерами.

"Важно для жителей ТОТ: с целью сохранения жизни и здоровья СЗРУ рекомендует максимально избегать любых мест скопления людей, так называемых избирательных участков, административных зданий, задействованных в процессе голосования, а также объектовобъектов военной инфраструктуры оккупантов в период с 17 по 21 сентября 2026 года", – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что после выборов в России диктатор Владимир Путин объявит новую волну мобилизации для продолжения войны против Украины.

Перед парламентскими выборами на фоне растущего общественного недовольства россиян из-за ударов Украины вглубь России, экономической нестабильности, бурного топливного кризиса и слухов о мобилизации Кремль перешел к более жесткому, чем когда-либо, подавлению голосов несогласных.

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