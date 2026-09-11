Превращается в 'изюминку': ученые ошарашили открытием о Меркурии

Вероятно, ученые приближаются к пониманию подлинной истории этой планеты.

Небольшой Меркурий может сжиматься значительно быстрее, чем предполагали ученые. В космическом масштабе это напоминает виноградину, которая под солнцем постепенно сморщивается, превращаясь в изюм, пишет The Independent со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в Geophysical Research Letters.

Речь идет о том, что ученые из Института космических исследований Немецкого аэрокосмического центра сообщили, что масштаб сжатия Меркурия может быть на 30% больше, чем считалось ранее. Диаметр планеты мог уменьшиться примерно на 14 миль, или 23 километра. Для Меркурия это значительная величина, ведь его диаметр составляет всего около 3000 миль (4900 километров).

По мнению исследователей, истинные масштабы этого процесса могли оставаться незамеченными из-за неровной поверхности Меркурия, которую постоянно изменяют обломки, образующиеся в результате ударов метеоритов.

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Как отмечается, новые данные появились лишь через неделю после того, как европейско-японский космический аппарат BepiColombo отделился от своего крейсерского модуля и начал приближаться к Меркурию.

По данным СМИ, совместная автоматическая космическая миссия к Меркурию Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) BepiColombo состоит из двух связанных космических аппаратов. Ожидается, что в ноябре они выйдут на орбиту Меркурия, после чего разделятся, чтобы провести более детальное исследование планеты.

Лазерный прибор BepiColombo должен помочь точно определить, насколько Меркурий сжимается в результате охлаждения его недр, отметил Гаку Нисияма, ведущий автор нового исследования.

Впрочем, реальные масштабы сжатия могут оказаться еще больше, чем оценивает команда исследователей на основе измерений, полученных космическим аппаратом NASA Messenger в 2010 году.

"До Меркурия до сих пор добрался только один космический аппарат – Mariner 10, который исследовал планету в 1970-х годах", – говорится в статье.

Почему Меркурий становится меньше

Меркурий – самая маленькая и ближайшая к Солнцу планета Солнечной системы. Он постепенно сжимается с тех пор, как сформировался примерно 4,5 миллиарда лет назад. По словам исследователей, причина связана с его чрезвычайно большим железным ядром, которое является непропорционально массивным для такой небольшой планеты. По мере охлаждения ядро и расположенные над ним мантия и кора сжимаются. Этот процесс заставляет поверхность планеты сжиматься, подобно поясу, который стягивается вокруг все уменьшающегося тела.

Нишияма и его коллеги сравнили карты Меркурия, на которых были обозначены разломы и другие геологические признаки сжатия планеты, с более поздними картами, показывающими особенности неровностей ее поверхности.

Исследователи обнаружили, что на наиболее неровных участках поверхности было зафиксировано меньше характерных складок, связанных со сжатием.

Ученые предполагают, что часть этих структур могла просто оказаться под слоем обломков, образовавшихся в результате метеоритных ударов.

После учета участков, где такие признаки могли быть скрыты, исследователи получили новую оценку масштабов сжатия Меркурия. По словам Нишиимы, эти результаты могут помочь лучше понять процессы, происходящие и на других небесных телах, которые постепенно сжимаются.

"Мы очень взволнованы. Создается впечатление, что мы приближаемся к пониманию истинной истории эволюции Меркурия", – отметил он.

Новости космоса – самое интересное

Напомним, стало известно об открытии "загадочных объектов" в космосе, которые ведут себя так, как астрономам до сих пор не приходилось наблюдать. Объекты излучают чрезвычайно низкоэнергетическое рентгеновское излучение и одновременно создают мощные вспышки ультрафиолетового излучения. Ученые идентифицировали более 80 таких объектов в шести разных галактиках.

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