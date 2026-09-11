Эль-Ниньо набирает силу: вероятность рекордно мощного явления достигла 75%

Эль-Ниньо может влиять на погоду в разных частях мира.

Американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) повысило вероятность исторически сильного Эль-Ниньо до 75% уже в период с октября по декабрь. Как пишет Watchers, еще в августе вероятность события оценивалась в 69%.

Причиной стало потепление тропической части Тихого океана. В августе температура поверхности воды в восточной экваториальной части превышала норму более чем на 3 градуса.

Как сообщается, потепление наблюдается не только на поверхности океана. В глубинах также есть участки, где температура воды превышает норму более чем на 10°C. Атмосферные процессы также соответствуют развитию Эль-Ниньо: усилилась конвекция и количество осадков в центральной и восточной частях Тихого океана, тогда как над Индонезией они снизились.

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Ученые ожидаются, что Эль-Ниньо продолжит усиливаться до конца 2026 года. Вероятность очень сильного события осенью и зимой оценивается более чем в 90%.

Однако ученые предупреждают: даже очень сильное Эль-Ниньо не означает автоматического усиления определенных погодных явлений по всему миру. Оно повышает вероятность характерных климатических последствий, но конкретные температура и количество осадков зависят от региона.

Таким образом, ближайшие месяцы могут стать периодом одного из самых мощных Эль-Ниньо за всю историю наблюдений.

Эль-Ниньо: что важно знать

Эль-Ниньо – это природное климатическое явление, при котором поверхностные воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана становятся необычно теплыми. Из-за этого меняется движение воздушных масс и характер осадков далеко за пределами региона.

Эль-Ниньо может влиять на погоду в разных частях мира: где-то повышается риск сильной жары и засухи, а где-то, наоборот, увеличивается количество дождей и наводнений. Обычно явление повторяется нерегулярно примерно раз в несколько лет и длится несколько месяцев.

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