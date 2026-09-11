Раскрыта официальная емкость аккумуляторов iPhone 18 Pro и 18 Pro Max

Apple заявляет о самом большом приросте автономности между поколениями в истории iPhone.

На презентации 9 сентября Apple заявила, что iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max получили самый большой прирост автономности между поколениями в истории iPhone. После мероприятия в сети нашли точные данные о емкости АКБ новых флагманов.

Apple обычно скрывает точную емкость аккумуляторов iPhone, но по законам Евросоюза она обязана это делать для устройств, продаваемых в странах ЕС. Поэтому емкость известна для версии с физическим слотом под SIM-карту – именно такие iPhone продаются в Европе.

iPhone 18 Pro: 4056 мАч

iPhone 18 Pro Max: 5391 мАч

По сравнению с прошлым поколением батарея iPhone 18 Pro выросла всего на 1,7%: у iPhone 17 Pro было 3988 мАч. А вот у iPhone 18 Pro Max прирост заметно существеннее – 11,7%. Для сравнения, iPhone 17 Pro Max оснащался АКБ на 4823 мАч.

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При этом версии iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max только с eSIM должны получить батареи еще большей емкости за счет освободившегося внутри корпуса пространства.

По данным Apple, iPhone 18 Pro работает от одного заряда столько же, сколько 17 Pro Max, а iPhone 18 Pro Max может проигрывать до 45 часов видео. Также ускорили зарядку: до 50% всего за 15 минут с совместимым кабелем и блоком питания.

Увеличенная батарея – не единственное изменение. iPhone 18 Pro и Pro Max получили новый чип A20 Pro, улучшенную систему охлаждения и основную камеру на 48 Мп с переменной диафрагмой. Цены также выросли: iPhone 18 Pro стартует с $1199, а Pro Max – с $1299.

Главным событием презентации стал первый складной iPhone с двумя экранами, двойной камерой и дыркой для фронталки. Говорят, над ними работали больше 10 лет.

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