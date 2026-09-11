Американцы впервые 'захватили' весь топ-10 рейтинга самых богатых людей мира, - Bloomberg

Рейтинг самых богатых людей мира возглавляет Илон Маск с состоянием более 918 миллиардов долларов.

Впервые все десять самых богатых людей мира оказались гражданами США, пишет Bloomberg.

Отмечается, что место в первой десятке утратил французский магнат индустрии роскоши Бернар Арно, основатель Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), чье состояние опустилось ниже состояния американского инвестора Уоррена Баффета.

По данным Bloomberg Billionaires Index, рейтинг возглавляет Илон Маск с состоянием в 918,8 млрд долл., что значительно превышает показатели других участников списка. Впервые с момента запуска индекса миллиардеров в 2012 году все десять первых мест заняли американцы.

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В первую десятку также вошли Ларри Пейдж (286 млрд долл.), Джефф Безос (274 млрд долл.), Сергей Брин (266 млрд долл.), Майкл Делл (245 млрд долл.), Марк Цукерберг (229 млрд долл.), Ларри Эллисон (208 млрд долл.), Дженсен Хуанг (181 млрд долл.), Стив Балмер (172 млрд долл.) и Уоррен Баффет (144 млрд долл.).

Bloomberg отмечает, что падение состояния Арно особенно заметно с начала года: за этот период оно сократилось на 65 млрд долл., что является самым значительным падением среди 500 самых богатых людей мира.

Война на Ближнем Востоке ударила по бизнесу французского миллиардера, снизив спрос в торговых центрах Дубая на продукцию брендов LVMH, среди которых модные дома Dior, Louis Vuitton и Tiffany, а также элитный алкоголь, в частности шампанское Dom Pérignon и коньяк Hennessy. Компания также столкнулась с трудностями в Китае, где из-за судебного спора о товарном знаке с местным производителем чая упали продажи.

Между тем индекс американских акций S&P 500 с начала года вырос на 11%, чему в значительной степени способствовали технологические компании на фоне спроса, связанного с искусственным интеллектом.

По данным Bloomberg, Арно входил в десятку самых богатых людей мира с 22 марта 2017 года, а с декабря 2022 года периодически возглавлял рейтинг. Он стал первым представителем из-за пределов Северной Америки и единственным магнатом из сферы потребительских товаров, кто достиг вершины рейтинга, и после него это никому не удавалось.

Миллиардеры в мире – последние новости

В мае 2026 года стало известно, что в мире стремительно растет число долларовых миллиардеров. Так, к 2031 году их число может достичь почти 4 тысяч. Таким образом, Европа увеличивает свою долю, тогда как США – наоборот, теряют, несмотря на рост в абсолютных цифрах.

В марте журнал Forbes обновил рейтинг самых богатых людей планеты. Тогда в рейтинге оказались семь украинских долларовых миллиардеров.

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