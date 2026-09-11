Ждать ли дефицита масла и что будет с ценами: министр оценил риски после ударов РФ по 'Олейне'

Предприятие в Днепре подвергалось обстрелам уже неоднократно.

Российские оккупанты 10 сентября атаковали завод по производству подсолнечного масла "Олейна" в Днепре. Однако дефицит продукта Украине пока не грозит – напротив, цены на масло могут через некоторое время снизиться, сообщил на брифинге министр аграрной политики Тарас Высоцкий, передает корреспондент УНИАН.

"Мы ожидаем урожай до 20 миллионов тонн масличных культур в сумме – на переработку пойдет 16 миллионов тонн. У нас на сегодня мощностей для переработки больше – свыше 20 миллионов тонн. Есть ли риски того, что враг будет их атаковать? Они, к сожалению, реализуются. Вчерашний случай атаки на Bunge, бренд "Олейна" в Днепре, тому подтверждение. Поэтому может ли сложиться такая ситуация, что все мощности объемом более 20 миллионов тонн будут уничтожены? Надеемся, что этого не произойдет, ведь для защиты задействуются все возможные средства. На сегодняшний день мощностей хватает", – отметил глава ведомства.

Он напомнил, что вчерашняя атака на перерабатывающие масличные предприятия – далеко не первая с момента начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

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"И все равно на сегодня доступно более 20 миллионов тонн для переработки при условной потребности около 16", – указал Высоцкий.

Напротив, министр не исключает снижения цены на подсолнечное масло из-за частичной остановки аграрного экспорта из Украины и удешевления подсолнечника как сырья.

"Может ли произойти корректировка цен на масло для потребителя? Да, но нужно понимать, что и в сторону снижения тоже. Существует определенный лаг, до трех месяцев, от изменения цены на сырье до изменения цены на продукцию на полках. Удешевление подсолнечника как сырья уже произошло. Но мы пока только начинаем уборку, еще половину не собрали. Поэтому реальная точка удешевления – сентябрь. В случае, если ситуация останется прежней с ограниченным экспортом из-за блокировки портов, то с учетом этого лага до трех месяцев также произойдет корректировка цены на масло для потребителя, а в данном случае – в сторону снижения", – отмечает Высоцкий.

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В результате вражеского удара утром 10 сентября в Днепре был поврежден завод подсолнечного масла "Олейна", где после повторного попадания возник пожар. Завод принадлежит американской корпорации Bunge, и предприятие уже неоднократно подвергалось обстрелам в ходе войны.

Ранее единственный в Украине завод компании Reeva был поражён прямым попаданием вражеского дрона и временно остановил производство. На заводе производили лапшу, вермишель и картофельное пюре быстрого приготовления, сухие супы, приправы и соусы.

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