Именно поэтому сейчас Украина поднимает этот вопрос.

Украина стремится к четкости в вопросе сроков вступления в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время видеосвязи в эфире программы "Право на власть".

"Мы давно придерживаемся позиции о том, что интеграция и в ЕС, и в НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения на обоих направлениях мы хотим иметь четкость", - сказал Кулеба.

Он напомнил, что в 2022 году в Мадриде состоится важный саммит НАТО, где будет определяться курс дальнейшего развития Альянса.

Читайте такжеВ НАТО отказались отвечать на ключевой вопрос Украины"Именно поэтому мы сейчас мы подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос нужно поднимать, и именно это мы делаем", - добавил глава МИД.

Вступление Украины в НАТО

В коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

1 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет получить от Запада гарантии невступления Украины в НАТО. 16 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на уступки России в вопросе приближения Украины к членству. По его словам, Украина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе.

16 декабря Кулеба рассказал о встрече президента Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой обсуждались стратегии евроатлантической интеграции и вопросы, связанные с укреплением Вооруженных сил Украины.

Автор: Леся Лещенко