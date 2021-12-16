Генеральный секретарь подчеркнул, что Украина также получает различное снаряжение в рамках двустороннего сотрудничества или через двусторонние соглашения.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявляет, что Украина получает снаряжение и помощь в области обороны не только через агентство НАТО по поддержке и снабжению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Таким образом он прокомментировал блокирование Германией и Нидерландами продажу Украине оружия через агентство НАТО.

"Я вижу большой потенциал для сотрудничества и партнерства между Украиной и НАТО. На протяжении последних лет мы активизировали и согласились, что будем работать вместе теснее. Это хорошо для Украины и хорошо для НАТО. Мы также благодарны за то, каким образом Украина внесла вклад в различные миссии и операции НАТО. Агентство НАТО по поддержке и поставкам помогло провести закупки различных типов снаряжения для Украины. Например, с системами для защиты от беспилотников, зимней одеждой и многими другими типами снаряжения, которые важны для Вооруженных сил Украины", - заявил Столтенберг.

Читайте такжеУкраина имеет право на защиту и вместе с НАТО будет определять вопрос членства в Альянсе - СтолтенбергОн сказал, что кроме этого, страны-члены НАТО также предоставляют различное снаряжение в рамках двустороннего сотрудничества или через двусторонние соглашения.

Столтенберг приветствует поддержку для Украины со стороны стран-членов НАТО как в вопросе профессиональной подготовки, военных учений, консультаций, так и в вопросе предоставления различного снаряжения.

"Я считаю, что наиболее важное дело, что Украина получает это снаряжение, которое важно для укрепления мощи и способности Вооруженных сил Украины. Мы также помогаем им в вопросе командования и контроля, кибербезопасности и многими другими видами поддержки", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 1 июня в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung Зеленский выразил мнение, что ФРГ может предоставить Украине ракетные и патрульные катера, штурмовые винтовки, радиотехнические средства и другое вооружение.

9 июня на то время министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что поставка в Украину оружия немецкого производства может негативно повлиять на переговоры с Россией о необходимости проведения встреч в "нормандском формате".

14 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал, что бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично блокировала продажу Украине оружия через Агентство НАТО по поддержке и снабжению. В частности, глава МИД считает, что с помощью дипломатии возможно решить вопрос о закупке оружия у Германии через агентство НАТО по поддержке и поставкам.

Кроме того, СМИ сообщали, что эту возможность также блокировали Нидерланды.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Саенко