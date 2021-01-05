Судьи КС, которые присутствовали сегодня на собрании, считают, что это может привести к блокированию работы Конституционного суда.

Судьи Конституционного суда на своем собрании выразили обеспокоенность в связи с изданием указа президента Владимира Зеленского об отстранении председателя суда Александра Тупицкого от должности судьи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

В пресс-службе рассказали, что сегодня состоялось собрание судей КС, на которых рассматривался вопрос относительно указа президента Владимира Зеленского от 29 декабря об отстранении Тупицкого.

По результатам собрания судей было принято заявление, в котором говорится, что судьи КС "обеспокоены ситуацией в связи с изданием президентом указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины". Также там напоминают, что Конституция устанавливает основания и порядок освобождения судьи КС от должности или прекращение его полномочий, а судья КС осуществляет свои полномочия, руководствуясь Конституцией и законом о КС.

"Собрание судей КС обращают внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КС, сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции, утверждения прав и свобод человека", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, к заявлению приложено научное заключение, которое подготовили члены Научно-консультативного совета КС относительно этой ситуации.

Согласно заключению, президент, издавая свой указ об отстранении Тупицкого, не мог опираться на ст. 154 Уголовного процессуального кодекса, поскольку она устанавливает исключительно общие положения отстранения от должности.

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В заключении отмечается, что в ст. 154 не учтен специальный статус судей КС, в то время как Конституцией и международными документами закреплен одинаковый юридический статус всех судей КС, независимо от субъекта их назначения, через систему обеспечения их независимости.

Члены Научно-консультативного совета КС отмечают, что применение ст. 154 УПК поднимает обоснованный вопрос относительно нарушения принципа равного юридического статуса судей КС, назначенных президентом Украины, Верховной Радой, Съездом судей Украины.

Следует отметить, что президентский указ об отстранении Тупицкого базируется именно на пункте 3 статьи 154 УПК, где сказано, что вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых президентом Украины, решается президентом на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законом. Зато законодательство не регламентирует такого порядка. В законе о Конституционном суде речь идет только об увольнении судьи КС при определенных обстоятельствах, а не об отстранении от исполнения обязанностей.

Отстранение Тупицкого: что известно

28 декабря председатель КС Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора, сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставлял следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами Зуевского энергомеханического завода.

Также в Офисе генпрокурора заявили, что направят ходатайство президенту об отстранении Тупицкого от должности судьи.

29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.

После этого в КС заявили, что назначат специальное пленарное заседание по поводу отстранения Тупицкого.

30 декабря Правовой департамент Секретариата Конституционного суда обнародовал комментарий, в котором заявляется о незаконности и неконституционности указа президента об отстранении Тупицкого.

В свою очередь в офисе президента заявили, что любые «заявления», размещенные на сайте Конституционного суда и в отношении которых суд не принимал решений, являются юридически ничтожными.

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Автор: Дмитрий Хилюк