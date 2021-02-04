По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой офшорной компании Козака -Turul Investments Limited - еще с 2012 года.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) заявляет, что связь Тараса Козака с террористами "ЛНР/ДНР" и поставками угля с оккупированных Россией территорий начались еще с 2014 года.

Читайте такжеВ СНБО допускают введение санкций против других телеканаловОб этом исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Каленюк написала в блоге на "Украинской правде". Она напомнила, что, согласно официальным данным, 16 декабря 2014 года ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля.

Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году издание обнаружило, что на самом деле под видом южноафриканского угля Arida продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из "ДНР/ЛНР".

Каленюк отметила, что еще 5 ноября 2013 года гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на $8 млн с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.

Казак указывает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная с 2015 года и заканчивая 2019 годом.

По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой офшорной компании Козака-Turul Investments Limited - еще с 2012 года.

Каленюк отметила, что согласно аудиторским отчетам, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского офшора Козака за 2014 и 2015 годы $7,4 млн кредитных средств.

Кредит предоставлялся под 2,5% годовых. Он не был застрахован залоговым имуществом, и его должны были вернуть до 6 ноября 2015 года. Но Arida Global Limited не вернула одолженные средства, а кипрский офшор Козака списал этот долг.

Каленюк подчеркнула, что гонконгская компания Arida Global Limited, которая поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала безвозвратное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака.

Санкции против нардепа Тараса Козака: детали

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK. Вследствие этого телеканалам придется прекратить работу.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Секретарь СНБО Александр Данилов считает, что в Украине работает еще много антиукраинских телеканалов, и СНБО будет вводить санкции в отношении них, но только после поступления подтверждающих это документов.

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Автор: УНИАН