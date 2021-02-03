В ЕС отреагировали на блокирование телеканалов «112 Украина», «NewsOne» и «ZIK».

В Европейском Союзе заявляют, что самозащита Украины от информационных манипуляций является законной, но не должна проходить за счет свободы медиа.

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Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петера Стано, имеющемся в распоряжении УНИАН.

«Мы знаем, что 2 февраля 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов («12 Украина», «NewsOne» и «ZIK»). Мы оцениваем последствия этого решения. Согласно информации украинской власти, это решение принято на основе антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что Козак получал финансирование с не контролируемых правительством территорий, находящихся под контролем сепаратистов (российских оккупационных войск - УНИАН)», - заявил Стано.

При этом, как предусмотрено в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, в Евросоюзе придают первостепенное значение независимости и свободы медиа.

«Украинское медийное поле было и продолжает страдать от непрерывных пророссийских дезинформационных кампаний. Хотя усилия Украины для защиты ее территориальной целостности и национальной безопасности, а также самозащиты от информационной манипуляции являются законными, особенно учитывая масштабы кампаний по дезинформации, которые влияют на Украину, в том числе из-за границы, это не должно делаться за счет свободы СМИ и должно проходить с полным уважением к фундаментальным правам и свободам и учитывать международные стандарты», - заявил Стано.

«Мы подчеркиваем, что любые принимаемые меры должны быть пропорциональны этой цели. Мы внимательно отслеживаем ситуацию и будем поддерживать связь с украинскими властями для получения больше информации. ЕС будет продолжать взаимодействие с украинской властью и делиться своим опытом в этой связи», - добавил Стано.

Санкции против соратника Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым вводятся санкции в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, а также 8 юридических компаний, которым принадлежат телеканалы 112, ZIK и NewsOne.

В офисе президента считают, что эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.

Телеканалы Тараса Козака: что известно

12 октября 2018 года Козак заявил о покупке телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") с оценкой 41-42 миллиона гривен.

В декабре 2018 года Козак отчитался о покупке девяти компаний группы 112 Украина, оценив их стоимость на дату приобретения в 72,87 млн грн.

В 2019 году Тарас Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik.

4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала обращение к СНБО относительно введения санкций против компаний, которые входят в структуру собственности телеканалов 112 Украина и NewsOne.

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Автор: Виталий Саенко