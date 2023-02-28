Также он считает, что Украина уже выполняет свои обязанности по вступлению в ЕС.

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Украина должна быть одним из участников Североатлантического альянса. Как он сказал в интервью Radio Free Europe/Radio Liberty, это будет дополнительный плюс для НАТО.

Отвечая на вопрос журналистки, которая отметила силу украинской армии, Левитс отметил, что вступление Украины в НАТО будет не сейчас.

"Я думаю, что после войны эта дискуссия возобновится. Я действительно вижу Украину как государство-члена НАТО, потому что, как вы правильно сказали, она будет иметь одну из лучших армий в мире, и это будет реальным вкладом в силу НАТО", - сказал Левитс.

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Также президент Латвии прокомментировал и амбиции Украины стать членом ЕС. Левитс объяснил, что нужно сделать Киеву для того, чтобы стать частью Евросоюза.

"Для этого есть определенные реформы, которые Киев должен запустить в действие. И эти реформы требуют времени. Например, на счет Латвии мы участвовали в этом процессе в течение семи лет с начала процесса членства в ЕС. Конечно, Украина сейчас сосредоточена на войне, но в то же время они уже сейчас делают реформы... поэтому я бы сказал, что это не очень долго, но не в следующем году", - сказал чиновник.

Важной преградой для выполнения договоренностей являются военные действия на территории Украины. Они останавливают процесс, однако члены Евросоюза за вступление Украины в ЕС.

"Это можно было бы ускорить. Однако во время войны это может быть сложнее. Поэтому я не могу сказать, когда, но могу сказать, что есть серьезное желание со стороны всех государств-членов, чтобы это произошло как можно быстрее", - отметил Левитс.

Риторика и действия Латвии в отношении Украины: что известно

В октябре Польша и страны Балтии вместе работали над пакетом антироссийских санкций.

Писатель и журналист из Латвии Имантс Лиепинш заявил, что Латвия и Эстония соревнуются, кто больше поможет Украине.

В то же время МИД Латвии предостерегает, что РФ за пять лет может нарастить военный потенциал. Это может вызвать эскалацию возле латвийско-российской границы.

Зато Латвия продолжает поддерживать Украину вооружением. В январе Киев получил очередной пакет с зенитно-ракетными комплексами Stinger, вертолетами, пулеметами с боеприпасами и беспилотниками.

В декабре стало известно, что Литва и Латвия отказала во въезде тысячам россиян. Впоследствии Латвия отказала в лицензии "оппозиционному" российскому каналу "Дождь".

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