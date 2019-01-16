Мэй не подаст в отставку из-за голосования по Brexit

Премьер-министр Британии в ближайшие дни намерена обсудить ситуацию с властями ЕС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не собирается подавать в отставку после провала голосования в парламенте страны об условиях выхода из Евросоюза.

Об этом заявил представитель британского премьера, сообщает "Лига.Новости" со ссылкой на Reuters.

По словам сотрудника канцелярии премьера, Мэй считает, что она все еще пользуется поддержкой нижней палаты парламента.

Даже при выражении вотума недоверия правительству (голосование о вотуме состоится в среду,16 января, в 19:00), у Мэй будет 14 календарных дней на восстановление доверия.

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"Мэй сконцентрируется на Brexit и в ближайшие дни обсудит сложившуюся ситуацию с властями Евросоюза", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, во вторник вечером Палата общин британского парламента не поддержала соглашение правительства по выходу из ЕС, которое премьер-министр Тереза Мэй согласовала с Брюсселем.