Указание ограничить работу Starlink в Украине поступило из Белого дома, - Reuters

Руководство Пентагона получило указание ограничить работу сервиса Starshield, используемого украинскими военными на передовой.

Распоряжение об ограничении работы спутниковой системы Starshield, которую Украина использует для связи на передовой и управления беспилотниками, поступило из Белого дома.

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что руководство Пентагона получило указание ограничить работу сервиса SpaceX Starshield, используемого украинскими военными.

При этом источники не уточнили, кто именно в Белом доме принял это решение и кто отвечал за его исполнение.

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Пентагон является крупнейшим заказчиком Starshield – версии системы Starlink, предназначенной для военных нужд.

На этой неделе военные терминалы Starlink перестали работать. Это негативно сказалось на эффективности украинских беспилотников, использующих данные терминалы для бортовых систем наведения.

Вчера терминалы возобновили работу. Однако, по чьей указке их работа была ограничена, до сих пор известно не было.

В комментарии изданию высокопоставленный представитель США заявил:

"Президент подобных требований не выдвигал".

При этом генеральный директор SpaceX Илон Маск ранее уточнил, что поскольку системы Starshield принадлежат правительству США и находятся под его контролем, любые ограничения скорости или порядка использования определяются американскими военными или президентом.

Издание указало, что после того как доступ Украины к системе Starshield был ограничен, украинская сторона обратилась за разъяснениями к высокопоставленным представителям Белого дома, Госдепартамента и Пентагона, сообщил высокопоставленный украинский чиновник. По его словам, в Киеве получили ответ, что это решение было принято в Белом доме.

Проблемы со "Старлинком" в Украине

В ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения в Украине.

Вслед за этим Польша, которая платит за Starlink для Украины, выразила недовольство Илону Маску в связи с тем, что его компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов. Он тут же отреагировал и непрозрачно намекнул, что не имеет никакого отношения к данной проблеме.

При этом буквально вчера в администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не имеют никакого отношения к возникшим перебоям в работе Starlink на территории Украины.

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