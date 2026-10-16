В Сенате США выступают за проведение расследования проблем в работе Starlink в Украине

Тиллис решил обратиться к генеральному инспектору Пентагона с требованием провести расследование и отчитаться перед Конгрессом и американским народом.

Сенатор США Том Тиллис заявил, что ограничение работы системы Starshield в Украине, произошедшее 14 октября, могло произойти на уровне Министерства обороны США, а не компании SpaceX. Он требует начать официальное расследование по этому поводу. Об этом говорится в его посте в социальной сети X.

Тиллис отметил, что сбой произошел локально внутри систем Starshield американского Минобороны.

Он добавил, что не ожидает прозрачности от министра обороны США Пита Хегсета, поэтому решил обратиться к генеральному инспектору Пентагона с требованием провести расследование и отчитаться перед Конгрессом и американским народом.

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Американский сенатор подчеркнул, что из-за этого инцидента украинские гражданские лица, а также американский дипломатический и сотрудники служб безопасности без предупреждения оказались под "неоправданным риском".

"В лучшем случае это была недопустимая ошибка или упущение, а в худшем – сознательное решение расчистить путь для российской атаки", – отметил Тиллис.

Ограничение работы Starlink в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным The Guardian, ограничение работы Starlink в Украине коснулось не только дронов на фронте, выполняющих наступательные миссии. Оно повлияло на работу большинства беспилотников, которые Украина использует для нанесения ударов в тылу фронта, и затруднило работу систем противовоздушной обороны, предотвращающих атаки России на Украину. Украина использует системы Starlink для наведения множества беспилотников средней дальности на цели – это важнейшая наступательная возможность на передовой.

Также мы писали, что украинские военные вновь получили полноценный доступ к спутниковой связи Starshield, которая является военным сегментом Starlink. Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил Business Insider, что работу системы восстановили до уровня, который был до сбоя. Издание отметило, что до сих пор остается открытым вопрос о том, кто несет ответственность за вчерашний сбой. Генеральный директор компании Илон Маск в соцсети X подчеркнул, что любые ограничения на использование этой системы "определяются военными США и, в конечном итоге, президентом США".

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