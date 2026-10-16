В Финляндии предлагают ЕС полностью запретить выдачу туристических виз россиянам, – СМИ

Ограничения на выдачу виз россиянам для въезда в Шенгенскую зону ранее ввели, в частности, страны Балтии, Польша, Чехия, а также Нидерланды, Дания и Швеция.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо накануне двухдневного саммита Европейского совета заявил, что ЕС должен полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России, сообщает Gazeta.pl.

Орпо надеется, что после встречи лидеров стран ЕС этот вопрос получит должный ход и Европейская комиссия начнет над ним работать.

Ограничения на выдачу виз россиянам для въезда в Шенгенскую зону ранее ввели, в частности, страны Балтии, Польша, Чехия, а также Нидерланды, Дания и Швеция.

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Больше всего виз гражданам России, как и раньше, выдают страны Южной Европы, прежде всего Италия, Франция и Испания.

По данным, в прошлом году россияне могли получить в общей сложности даже 800 тысяч виз.

"Это огромная цифра", – заявил премьер-министр Орпо в среду в парламенте в Хельсинки.

Он подчеркнул, что нынешняя практика властей некоторых государств является "неразумной". Особенно это актуально в условиях, когда спецслужбы и органы безопасности предупреждают о гибридной угрозе, а российские диверсионные действия или попытки их осуществления на территории Европы уже были доказаны.

В статье отмечается, что несколько дней назад Эстония присоединилась к призыву Финляндии относительно туристических виз для россиян.

"Недопустимо, чтобы российские туристы могли свободно путешествовать по Европе и пользоваться европейскими свободами, когда Россия ежедневно бомбардирует украинские города и гибнут невинные люди", – заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, которого цитирует агентство BNS.

Министр призвал Европейскую комиссию и государства-члены не только прекратить выдачу туристических виз гражданам России, но и значительно ужесточить общую визовую политику, которая должна охватывать ближайшее окружение Владимира Путина, сторонников его политики, а также российских спортсменов и спортивные команды, поддерживающие действия режима.

Цахкна назвал приоритетом как можно более быстрое введение запрета на въезд для лиц, воюющих в вооруженных силах России.

"Бывшие российские военные представляют серьезную угрозу для безопасности всей Европы. Это преступники, которых Кремль может все чаще использовать для совершения актов саботажа и дестабилизации в европейских странах", – подчеркнул политик.

По словам дипломатов ЕС, ближе всего к реализации находится запрет на въезд для ветеранов войны против Украины. Более сложным является вопрос ограничения туристических виз и передвижения дипломатов. Введение таких ограничений обсуждается в контексте усиления безопасности ЕС.

Уже сейчас ограничения касаются российских дипломатов: они должны сообщать о своих намерениях как минимум за 24 часа до выезда из страны пребывания и поездки в другую страну ЕС. В рамках новых ограничений они должны будут каждый раз перед поездкой запрашивать разрешение.

Визы для россиян

Ранее УНИАН сообщал, что в Евросоюзе предлагают запретить российским дипломатам выезжать за пределы стран пребывания или делать это только после получения разрешения. В настоящее время российские дипломаты могут уведомить страну пребывания и поехать, куда захотят. Утверждается, что значительная доля российских дипломатов в Евросоюзе является сотрудниками разведки. Это одна из основных весомых причин, по которой в ЕС хотят ограничить их передвижение.

Также мы писали, что Германия призывает своих европейских партнеров ввести более жесткие ограничения на въезд российских граждан в ЕС по туристическим визам. Это ответ на ряд диверсионных атак со стороны РФ. Источники, близкие к правительству, утверждают, что само количество выданных россиянам виз противоречит духу санкций, связанных с войной в Украине, и делает невозможным отслеживание того, кто въезжает в ЕС и с какой целью. По данным Euractiv, в 2025 году Италия выдала больше шенгенских виз, чем любая другая страна блока.

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