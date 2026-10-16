В Хмельницкой области РФ атаковала нефтебазу, – ОГА

Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что пожар произошел в Шепетовском районе.

В Хмельницкой области в четверг, 15 октября, вечером в результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе, сообщил в Telegram председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Тюрин отметил, что враг неоднократно атаковал Хмельницкую область с помощью беспилотников.

"В результате атаки возник пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе", – говорится в его сообщении.

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Глава Хмельницкой ОГА добавил, что к ликвидации последствий пожара привлечены все необходимые службы.

Атаки на российские НПЗ

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Зеленского, украинские военные получили от США прямую настоятельную рекомендацию не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, иначе у Киева начнутся "проблемы с разведкой". Президент Украины отметил, что США уже несколько раз не предупреждали Украину о баллистических атаках россиян. Зеленский напомнил, что сразу же поддержал энергетическое перемирие после заявления Трампа и отдал соответствующий приказ Силам обороны. В результате три дня Украина не наносила ударов по российским НПЗ, в то время как страна-агрессор продолжала атаки. Более того, враг наносил удары по энергетике Украины. Кроме того, страна столкнулась с проблемами в работе системы Starlink.

Также мы писали, что Зеленский назвал условие, при котором Украина может пойти на уступки США и прекратить удары по НПЗ РФ. В частности, президент Украины попросил предоставить ракеты для Patriot. Он отметил, что хотя Украину и попросили не наносить удары по РФ, страна-агрессор продолжает это делать. По словам Зеленского, ему нужны эти ракеты, чтобы защищаться.

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