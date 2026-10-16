В Умани в результате падения российского дрона загорелась многоэтажка, есть раненые (фото)

Кроме того, последствия российского нападения зафиксированы и в Черкассах.

В Умани Черкасской области в результате падения российского дрона возник пожар в многоэтажном доме.

Об этом сообщил глава Черкасской областной госадминистрации Игорь Табурец. "В Умани в результате падения БПЛА возник пожар в многоэтажном доме. Также разрушен сторожевой домик рядом: из-под завалов спасен мужчина", – уточнил он.

Табурец добавил, что на данный момент известно о пяти раненых. Трое госпитализированы, остальным медики оказали помощь на месте.

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В другом месте загорелись торговые склады, но пожар там уже локализован.

Кроме того, последствия атаки зафиксированы и в Черкассах. Там, по данным Табурца, в результате падения вражеского БПЛА на территории частного предприятия возник пожар. В настоящее время он уже ликвидирован.

Позже в ГСЧС добавили, что в Умина возникли пожары на 3 локациях. На первой локации загорелся балкон на втором этаже десятиэтажки, а также легковой автомобиль.На второй возник пожар и произошло разрушение дома охраны жилого комплекса. При разборе конструкций спасатели обнаружили мужчину под завалами и спасли его.На третьей локации возник пожар на открытой территории торгового предприятия.

"В настоящее время все пожары ликвидировали", - отметили спасатели.

Атаки россиян на Украину

В ночь на 16 октября 2026 года российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками. По сообщениям о последствиях ночных ударов, пострадавшие также есть Сумщине, в Хмельницкой области возникли пожары, а в Киеве и области фиксировали обесточивание.

Российские атаки также вызвали пожар на территории нефтебазы в Шепетовском районе Хмельницкой области. Накануне, 15 октября, сообщалось о перебоях с электро- и водоснабжением в Луцке в результате российской атаки.

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