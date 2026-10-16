Ледник Судного дня тает в два раза быстрее прогнозов: чем это грозит миру

В худшем случае человечество ждет масштабная катастрофа.

Ледник Твейтса в Западной Антарктиде может привести к гораздо большему повышению уровня Мирового океана, чем предполагали предыдущие оценки. Согласно новому исследованию американских ученых, к концу века его таяние может поднять уровень моря на 3 см – вдвое больше, чем ожидалось ранее. Об этом пишет CNN.

Твейтс, который называют ледником Судного дня, по размерам сопоставим с площадью Венгрии. Его таяние уже обеспечивает около 4% глобального повышения уровня моря. Если ледник полностью разрушится, уровень океана может подняться более чем на 60 см. А поскольку он сдерживает движение огромного антарктического ледникового щита, последствия могут быть значительно более масштабными – до 3 метров.

Команда гляциологов из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA разработала новую модель, которая учитывает процессы под ледником. Как объясняет CNN, ранее ученые рассматривали линию, где ледник отрывается от морского дна и начинает плавать, преимущественно как стабильную границу. Однако спутниковые данные свидетельствуют, что на самом деле это обширная зона, куда приливы и отливы постоянно заносят морскую воду.

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"Это позволяет относительно теплой океанской воде проникать глубоко под ледниковые щиты и вызывать интенсивное таяние", – пояснил ведущий автор исследования Маттиа Пойнелли.

Результаты исследования также указывают на риск потери ледником опоры на подводном хребте Мунгин. По оценкам исследователей, вероятность того, что это произойдет до конца века, составляет 60%. После этого Твейтс может быстрее отступать к следующему подводному хребту.

Профессор Калифорнийского университета в Ирвайне Эрик Риньо предупредил, что новые результаты указывают на более серьезную угрозу для прибрежных территорий, чем считалось ранее.

Новости о погоде и климате

Как писал УНИАН, ученые прогнозируют, что супер-Эль-Ниньо может привести к более чем 450 тысячам дополнительных смертей от жары к февралю 2027 года, особенно в странах Африки, Азии и Латинской Америки. Это явление также грозит продовольственным кризисом, который может затронуть около 50 миллионов человек и привести к росту цен на продукты.

Также мы сообщали, что зима 2026–2027 годов в Европе прогнозируется в основном мягкой и влажной, с температурами выше климатической нормы и меньшим количеством снегопадов. Наибольшие шансы на снег сохраняются в северных регионах и высокогорье Альп, тогда как на юге будет теплее.

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