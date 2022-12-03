Литовские пограничники не пропустили в страну более 700 россиян, Латвия отказала во въезде более чем 400 гражданам России.

Литва и Латвия с сентября отказали во въезде более 1 тысячи россиян.

Об этом информирует Польское радио, ссылаясь на данные пограничных служб этих стран.

Отмечается, что осенью страны Балтии и Польша ввели запрет на въезд для граждан России, которые имеют краткосрочные шенгенские визы, выданные с туристической целью и для отдыха.

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В пограничной службе Литвы сообщили, что с 19 сентября не пропустили 709 россиян, которые не соблюдали новые правила въезда. Также пограничники аннулировали 29 виз.

В Латвии сообщили, что количество россиян, пытающихся попасть в страну, уменьшилось почти на 40%. Латвийские пограничники заявили, что с сентября отказали во въезде более 400 гражданам России.

Запрет на въезд для российских туристов ввели из-за полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Ограничения не включают визиты с гуманитарной целью и въезд лиц, которых преследуют по политическим мотивам.

Запрет на въезд россиянам: что известно

Как сообщал УНИАН, в августе президент Владимир Зеленский призвал Запад запретить въезд всем российским путешественникам.

Верховная Рада 6 сентября обратилась к Евросоюзу с просьбой отменить выдачу и аннулировать уже полученные гражданами РФ туристические визы.

9 сентября Совет Евросоюза утвердил решение о прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

13 сентября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что 9 стран больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз: это Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

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