'Не хочет договариваться': Трамп заявил, что соглашение с Путиным будет заключено без Зеленского

Кроме того, он назвал виновного в том, что Россия смогла аннексировать Крым, окруженный с четырех сторон океаном.

Американский президент Дональд Трамп не хочет иметь дело с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку тот якобы не хочет договариваться с Кремлем.

Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью телеканалу Newsmax. Трамп поделился своим мнением о том, что Зеленский якобы "не тот человек, с которым стоит иметь дело". Он добавил, что мирное соглашение с Россией, если оно и будет заключено, то уже без Зеленского.

"Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет договориться, но это не так. Нет, я не большой поклонник Зеленского", – заявил Трамп.

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Американский президент также высказал мнение, что первопричиной войны было президентство Барака Обамы, при котором Украину "заставили отдать Крым".

Трамп назвал временно оккупированный полуостров "самым красивым клочком земли", со всех сторон окруженным океаном:

"Крым – это, безусловно, самая ценная часть Украины. С четырех сторон океан. Именно так. Самый красивый кусок земли. Я застройщик. Я знаю… я точно разбираюсь в хорошей земле".

Другие заявления Трампа

В этом же интервью Трамп назвал позором возобновление Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. "Всё, что он (президент Украины Владимир Зеленский – ред.) делает, – это повышает мировые цены на нефть. По моему мнению, это просто позор", – высказал мнение американский президент.

Кроме того, сегодня стало известно, что указание ограничить работу Starlink в Украине поступило из Белого дома. Руководство Пентагона получило указание ограничить работу сервиса Starshield, который используют украинские военные на передовой.

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