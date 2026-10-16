Трамп перешел на сторону Путина, и у Европы нет решения этой проблемы, - Bloomberg

Если разведданные от США перестанут поступать, Европа не способна обеспечить эффективную альтернативу.

Европейские лидеры пытаются подготовиться к реальности, в которой президент США Дональд Трамп фактически оказывается на стороне Москвы – и для многих это стало крайне "болезненным" открытием, пишет Bloomberg.

Всего за неделю Трамп перечеркнул многолетние энергетические санкции против Кремля, потребовал от Киева прекратить атаки на российские НПЗ и намекнул на нелегитимность Владимира Зеленского – вторя при этом московской пропаганде. По словам источников, для европейцев это стало крайне неприятным моментом.

Как отмечали в частных беседах некоторые лидеры стран Евросоюза, в том числе руководители Франции и Германии, для многих это стало болезненным откровением – реальностью, от которой они пытались уйти на протяжении последних месяцев: инстинкт Трампа подсказывает ему критиковать Киев и поддерживать Россию. И вряд ли что-то изменится.

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"Позиции западного альянса сейчас слабее, чем были еще несколько дней назад. Если не поддерживать Украину, то вся Европа – а на мой взгляд, и НАТО в целом – окажется в гораздо более опасном положении", - заявила журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Нынешний разлад происходит в крайне неудачный момент

Наступает зима, а Украине не хватает американских ракет-перехватчиков для комплексов Patriot. Кроме того, военные расходы Киева создают огромную брешь в бюджете, которую Европе с трудом удается закрыть. Тем временем Россия все чаще наносит удары по гражданским объектам, из-за чего в Киеве периодически возникают перебои с подачей электричества и воды. В следующем месяце у российского лидера Владимира Путина появится возможность встретиться с Трампом на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае – мероприятии, на котором не будет ни Зеленского, ни представителей европейских стран.

Тем временем Трампу через несколько недель предстоят промежуточные выборы, на которых его Республиканская партия, как ожидается, понесет серьезные потери. В связи с этим он ищет способы быстро снизить цены на бензин. Именно этим стремлением объясняются попытки Трампа добиться закупок российского дизельного топлива – несмотря на действующие санкции, – а также его призывы к Украине прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

У Европы нет решения проблемы

По словам источников, большинство европейских партнеров сейчас советуют Зеленскому смягчить критику в адрес Трампа, поскольку альтернативы сотрудничеству с США не существует. Вашингтон продолжает поставлять Украине оружие и делиться разведданными, которые имеют жизненно важное значение для обороны Киева:

"По словам одного из чиновников, если разведданные перестанут поступать, у Европы не будет эффективного решения проблемы".

Вероятно, именно поэтому лидеры ЕС, прибыв в четверг в Брюссель на саммит, старались воздерживаться от резкой публичной критики в адрес Трампа. Однако, как сообщают источники, в ходе закрытых обсуждений некоторые из них выразили шок по поводу недавнего поведения президента США.

"Как сообщают источники, знакомые с ходом дискуссий, в понедельник министры иностранных дел стран ЕС в частном порядке пришли к согласию: европейская политика в отношении Украины должна оставаться неизменной, независимо от любых резких перемен в Вашингтоне. Было решено взаимодействовать с США, когда это возможно, а в противном случае – продолжать оказывать поддержку Киеву самостоятельно", - пишет Bloomberg.

Европа и война в Украине - последние новости

Как сообщалось. Великобритания поставляет Украине больше дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, чтобы Киев имел возможность до наступления зимы срывать российские военные операции по поражению украинской гражданской инфраструктуры.

Тем временем в ЕС назвали Решение Украины возобновить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам вполне обоснованным и полезным.

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