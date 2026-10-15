Украина создает парк специализированных дронов с ИИ для новой кампании против РФ, - The Atlantic

На данный момент Зеленский ещё не давал разрешения своим военным приступить к реализации первоначального плана секретной операции "M&Ms", которая призвана воплотить в жизнь гораздо более агрессивную тактику.

Новые специализированные дроны с управлением на основе искусственного интеллекта могут применяться в более агрессивной кампании по нанесению ударов на территории РФ. Об этом говорится в статье Саймона Шустера в издании The Atlantic.

Как напомнил Шустер, с 8 октября были поражены как минимум четыре российских дата-центра, а на прошлой неделе российские власти были вынуждены за один раз отменить 345 рейсов из московских аэропортов из-за атаки дронов.

В связи с этим, по словам журналиста, двое украинских "архитекторов" этой воздушной кампании против РФ сообщили, что это "лишь начало".

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Как он отмечает, в настоящее время Украина применяла дальнобойные дроны исключительно для блокирования российского воздушного пространства вокруг аэропортов, не нанося прямых ударов по этим аэропортам. Во время одного инцидента в эти выходные, по сообщениям, обломки сбитого украинского дрона упали на аэропорт в Сочи, вызвав пожар в административном здании.

Пока Зеленский ещё не разрешал своим военным приступить к реализации первоначального плана секретной операции "M&Ms", которая призвана воплотить в жизнь гораздо более агрессивную тактику. Шустер утверждает:

"По словам разработчиков плана, более амбициозная версия предусматривает применение дронов, управляемых с помощью искусственного интеллекта, с целью обхода средств российской противовоздушной обороны и нанесения ударов по аэропортам в Москве и других городах".

Он отметил, что один из авторов плана добавил, что в скором времени эти дроны будут производиться в больших масштабах.

Позиция Трампа

Хотя Трамп вмешался, чтобы обеспечить поставки российского дизельного топлива, он ничего не говорил о недавних атаках на российские аэропорты и дата-центры. Напротив, когда в прошлом месяце он впервые призвал Зеленского прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, он смягчил свое требование, намекнув на возможность нанесения ударов по чему-то другому.

"Там есть много других целей", - подчеркнул Трамп.

При этом, когда в прошлом месяце Украина начала операцию "M&Ms", Россия усилила бомбардировки гражданского населения Украины, регулярно нанося дневные удары по многоквартирным домам, школам и учебным заведениям.

Как отмечает Шустер, на данном этапе войны эскалация имеет двойной эффект:

"Неважно, какие новые вооружения и тактики применяет Украина, Россия всегда может ответить с большей жестокостью. Похоже, что Трамп больше не заинтересован в прекращении этой волны насилия. Он сменил позицию с роли посредника между враждующими сторонами на роль лица, заключающего соглашения с россиянами, и это ставит Зеленского перед суровым выбором: принять требования Трампа и Путина для прекращения войны на условиях России или найти новые способы продолжать бороться, с американской поддержкой или без неё".

Об операции "M&Ms"

Как отмечает журналист, в начале этого года, когда украинские чиновники впервые предложили Зеленскому план "M&Ms", президент Украины счел его слишком опасным.

Операция предполагала ежедневный запуск до тысячи дронов на аэропорты Москвы, что сделало бы невозможным выполнение рейсов гражданской авиации. Зеленский разрешил на тот момент министру обороны Украины Михаилу Федорову продолжать разработку дронов с искусственным интеллектом, необходимых для этой операции.

Впрочем, как сообщили двое инициаторов плана, Зеленский жестко контролировал развертывание этих дронов, настаивая на том, чтобы Федоров минимизировал риски для пассажиров.

По словам Шустера, первая публикация об этой операции в августе вызвала бурные дискуссии по поводу её моральности. Многие в Украине и союзных западных странах отмечали, что Россия не проявляет никаких сомнений в бомбардировке невинных людей.

"Несправедливо, когда одна сторона нарушает все правила войны, в то время как другая сторона сдерживается", - сообщил один высокопоставленный чиновник по поводу колебаний Зеленского.

Один из инициаторов плана сообщил, что публичное давление повлияло на решение Зеленского объявить 1 сентября о начале воздушной кампании с предупреждением авиаперевозчикам и всем странам о том, что российское небо становится опасным.

На тот момент у Украины не было средств, чтобы действовать после слов Зеленского. Военным не хватало огромного парка специализированных дронов, необходимых для закрытия неба вблизи московских аэропортов на длительный период времени.

В ответ на заявление Зеленского лишь один иностранный перевозчик на короткое время приостановил полеты в Москву. Им стала компания Air Tanzania. Крупные перевозчики, такие как Emirates или Flydubai, продолжали летать.

"Мы не стали развивать эту тему дальше", - с разочарованием сказал один из украинских чиновников.

Второй инициатор плана сообщил, что украинские производители оружия до сих пор создают парк специализированных дронов, которые призваны использовать технологии искусственного интеллекта путем сравнения карт для определения целей и принятия решения о моменте нанесения удара. Он добавил, что впервые Украина применила новый тип таких дронов в середине сентября - тогда несколько из них нанесли удары по оккупированной части Донецкой области. Эти дроны не применялись в широких масштабах против российских аэропортов.

Вместо этого украинские военные использовали другие виды оружия для достижения аналогичного эффекта.

При этом, вместо того чтобы атаковать непосредственно аэропорты, дрону достаточно лишь появиться в небе над Москвой, чтобы заставить российские власти отменить рейсы или закрыть взлетно-посадочные полосы до тех пор, пока угроза не минет.

Один из советников Зеленского назвал это "побочным эффектом".

Зеленский отдаёт предпочтение этому подходу, поскольку он не предполагает нанесения ударов по гражданским самолётам.

"Это было бы пиратством. Президент не хочет этого допускать", - сказал советник, который был вовлечен в операцию "M&Ms".

План по блокированию российской авиации

Как сообщал УНИАН, в августе стало известно, что операцию, в рамках которой Украина планировала использовать беспилотники с искусственным интеллектом для массированных атак на московские аэропорты, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, остановили по двум причинам.

1 сентября Зеленский обратился к международным партнерам и авиакомпаниям, выполняющим рейсы в российские города, с предупреждением о том, что Украина начинает кампанию по блокированию воздушного пространства России.

В то же время в социальных сетях сообщения, свидетельствовавшие о начале блокировки российских аэропортов, начали появляться 9 октября. В тот день все четыре московских аэропорта приостанавливали и отменяли рейсы.

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