Маск представил спорткар Tesla, который умеет летать и делать сальто (видео)

Шоу транслировали в прямом эфире, чтобы подтвердить, что трюки выполнялись по-настоящему.

Tesla оказала новое поколение электрического спорткара Roadster, способного отрываться от земли и переворачиваться в воздухе. Такие возможности ему обеспечивают десять реактивных ускорителей, созданных на базе технологий SpaceX. Это продемонстрировали 15 октября во время презентации, которую компания транслировала в прямом эфире .

Шоу устроили на площадке SpaceX в Техасе. На сцену вышли Илон Маск, главный дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен и вице-президент компании Ларс Морави.

Франц фон Хольцхаузен напомнил, что первый Tesla Roadster появился около 20 лет назад. Именно из-за него дизайнер в свое время и пришел работать в компанию.

Видео дня

Зрителям показали сразу несколько трюков. Roadster заехал на вертикальный пандус, совершил переворот в воздухе и мягко приземлился благодаря ускорителям. Затем спорткар перелетел через другие автомобили Tesla, крутанувшись вокруг собственной оси, а позже проехал по специальной рампе вверх колесами. Когда заработали все десять газовых ускорителей, площадку заволокло дымом.

Человека в двухместной машине не было, вместо него посадили манекен. Маск пошутил, что так поступили, чтобы никого не убить во время рискованных испытаний. Перед стартом он честно предупредил публику:

"Успех не гарантирован. Я серьезно. Это, наверное, сработает, но если нет – мы на безопасном расстоянии", – сказал миллиардер.

Как пояснил Маск, "летать" автомобилю помогают ускорители, работающие на сжатом газе. Они позволяют резко набрать скорость на земле, взлететь и маневрировать в воздухе.

Новый Roadster будут выпускать в трех версиях. Обычная дорожная Performance, по заявленным данным, сможет разгоняться до 96 км/ч менее чем за 1,6 секунды. Версия Sport получит дополнительные газовые ускорители в задней части кузова и будет набирать 100 км/ч за 0,9 секунды.

Самой "ракетной" станет модификация Rocket. Ускорители в ней разместят по всему кузову, чтобы удерживать машину ровно во время коротких полетов. Разгон до сотни у нее заявлен за 0,59 секунды, а максимальная скорость составит 370 км/ч. Также на презентации прозвучала цифра 0,81 секунды до 100 км/ч, однако к какой именно версии она относится, не уточнили.

"Она может летать как ракета. Может крутить бочки, безумную гимнастику – все что угодно. Это не обязательно автомобиль, оптимизированный под безопасность. Но счетчик удовольствия она выкручивает на 11 из 10", – заявил Маск.

Показ намеренно вели в прямом эфире. По словам главы Tesla, зрители должны были собственными глазами убедиться, что трюки настоящие, а не сгенерированы искусственным интеллектом.

"Нам нужна аудитория, чтобы доказать, что это не искусственный интеллект и не системная интеграция. Так что вы, ребята, можете рассказать людям, что видели это своими глазами, потому что в то, что вы видите своими глазами, вы не поверите", – сказал он.

Когда один из воздушных трюков удался, миллиардер коротко прокомментировал "Ну, сработало", а все шоу назвал "безумием".

Серийное производство Tesla планирует запустить в 2028 году.

Model 3 и Model Y научились снабжать дом электроэнергией

Ранее мы писали, что самые доступные электромобили Tesla получили функцию, которая до сих пор была только у пикапа Cybertruck. Речь идет о Powershare Home Backup, благодаря которой Model 3 и Model Y могут передавать энергию из батареи в дом во время отключений света. В сочетании с домашним аккумулятором Powerwall 3 автомобиль выдает до 11,52 кВт мощности, и этого, по подсчётам компании, хватит, чтобы обеспечивать дом электроэнергией около двух дней. Функция доступна для автомобилей, заказанных в США и Пуэрто-Рико с 1 октября 2026 года, а также для части более старых моделей.

Вас также могут заинтересовать новости: