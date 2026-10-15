США на несколько дней приостановили передачу разведданных Украине, – Лещенко

Он напомнил, что это уже не первый случай, когда США прекращают делиться с Украиной разведывательной информацией.

Украина некоторое время не получала от США предупреждений о баллистических угрозах, заявил советник Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире "Вечер.LIVE".

По его словам, сначала по Киеву прилетели пять баллистических ракет без заблаговременного предупреждения от партнеров, на следующий вечер ситуация повторилась. Однако уже на следующее утро связь восстановили.

"Она уже возобновлена, она предоставляется. Но был перерыв, и даже не на один день", – рассказал Лещенко.

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Он напомнил, что это уже не первый случай, когда США прекращают делиться с Украиной разведывательной информацией. Лещенко отметил, что, как писали тогда американские СМИ, это решение якобы принял министр войны Пит Хегсет.

Лещенко предположил, что указание Хегсету дал глава Белого дома, но "весь огонь он взял на себя". На этот раз, поделился советник Офиса президента, неизвестно, кто давал такое указание.

При этом Лещенко подчеркнул, что от решения не предоставлять Украине разведывательную информацию, прежде всего, страдают мирные жители.

Обмен разведданными с США

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп заявил журналистам, что США не прекратили делиться с Украиной разведывательными данными. Глава Белого дома добавил, что США помогают стране "дойти до окончательного решения". Он добавил, что США хотят, чтобы война в Украине закончилась. Трамп также не усмотрел со стороны РФ нарушения объявленного им "энергетического перемирия". По его словам, Украина якобы накануне обстреляла множество российских энергетических объектов.

Также мы писали, что The Washington Post, ссылаясь на источник, сообщила, что США предупредили украинское посольство, что в случае новых ударов по энергетическим объектам РФ весь обмен разведывательными данными с Украиной будет немедленно прекращен. Указывается, что доступ Украины к системе Starlink был ограничен без предупреждения, что усилило растущую неопределенность относительно того, начали ли США сокращать объем разведывательной и военной помощи Украине. По словам источника, ракета, попавшая в Киев, ранее уже обходила системы оповещения, хотя в последнее время этого не происходило.

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