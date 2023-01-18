Министр обороны Латвии Инара Мурниеце посетила Украину.

Украина получила очередную партию военной помощи от Латвии. Новый пакет содержит зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.

Накануне министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла в Украину, чтобы провести встречу со своим коллегой - Алексеем Резниковым, передает Delfi.

"В ходе беседы с министром обороны Украины я подтвердила непоколебимую поддержку правительства и жителей Латвии Украины в этой страшной войне. В ближайшее время мы направим в Украину новые партии военной поддержки - зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотные летательные аппараты. Латвия и в этом году продолжит обучение солдат ВСУ разного уровня, планируется увеличить интенсивность обучения и научить как минимум вдвое больше украинцев, как мы это делали в 2022 году", - сказала Мурниеце после рабочего визита.

Видео дня

Напомним, что 18 января стало известно о новой помощи от Канады - ВСУ получат 200 бронеавтомобилей Senator.

Латвия оказывает поддержку Украине

Летом 2022 года Латвия передала Украине четыре вертолета.

Также власти Латвии запретили у себя в стране российскую пропаганду.

Вас также могут заинтересовать новости: