Римский храм почти 2 тысячи лет 'прятался' под поверхностью леса (фото)

Неподалеку исследователи нашли небольшую бронзовую статуэтку Виктории и два обетных камня.

В лесах горного массива Таунус в Германии, где запустят новый ночной поезд, археологи обнаружили остатки римского храма, посвященного Марсу - богу войны. Об этом пишет The Daily Galaxy.

Сооружение длиной около почти 5 метров оставалось незамеченным на протяжении почти двух тысячелетий, находясь всего в нескольких дюймах под поверхностью земли. Неподалеку исследователи также нашли небольшую бронзовую статуэтку Виктории и два обетных камня.

Интересно, что находка была сделана рядом с современным городом Росбах-фор-дер-Хёэ, недалеко от римского форта Каперсбург. Как сообщает Археологическое управление земли Гессен, объявившее об открытии, объекты были обнаружены в ходе раскопок "викуса" - гражданского поселения, примыкавшего к форту; работы на этом участке ведутся с 2024 года.

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Сам форт хорошо известен - археологи исследуют его уже давно, однако поселение вокруг него до сих пор оставалось загадкой. Теперь ученые полагают, что новые находки помогут пролить свет на то, как римляне, жившие в этом регионе около двух тысяч лет назад, обустраивали свой быт, совершали религиозные обряды и охраняли границы империи.

Небольшой храм под сенью деревьев

Отмечается, что сначала исследователи заметили прямоугольный контур, скрытый прямо под лесным покровом. В центре обнаружились хорошо сохранившиеся стены толщиной около 45 см, образующие небольшой квадрат. Археологи довольно быстро поняли, что наткнулись на храм. Археолог Катарина Гриссхабер рассказала:

"Мы были в полном восторге. Обнаружить такие прекрасно сохранившиеся римские стены - это настоящая удача".

Четвертую стену, которая могла бы замкнуть пространство святилища, найти не удалось; это указывает на то, что одна сторона оставалась открытой - возможно, она была перегорожена деревянными воротами. Мощный фундамент вокруг внешнего контура позволяет предположить, что у храма мог быть амбулаторий - крытая обходная галерея, однако многие детали конструкции пока остаются неизвестными.

Боги, подношения и приграничный форт

Важно, что рядом с остатками храма были найдены предметы, среди которых, по всей видимости, - статуя Марса, а также вотивные камни и статуэтка Виктории. Виктория была римским олицетворением победы - фигурка обладает всеми ее традиционными атрибутами: крыльями, пальмовой ветвью и лавровым венком. Грисхабер отметила, что жители поселения у Каперсбурга, вероятно, приходили в храм, чтобы принести жертвы богам в обмен на защиту или совет.

Форт входил в состав Верхнегерманско-ретийского лимеса - оборонительной системы, защищавшей римские территории к северу от Альп. Около 150 лет здесь дислоцировалось вспомогательное подразделение - "нумерус нидензиум". Этот памятник считается одним из наиболее хорошо сохранившихся участков лимеса в данном регионе.

При этом ученые изучают его еще с конца XIX века; наиболее значительный вклад внесли раскопки, проводившиеся под руководством Луи Якоби и Имперской комиссии по изучению лимеса. Доктор Кай Мюккенбергер, возглавлявший последние археологические работы, сказал:

"Здесь сохранились культурные слои, не имеющие аналогов в Гессене - прежде всего потому, что эта земля никогда не использовалась для сельскохозяйственных нужд".

Больше, чем просто придаток к форту

Археологи также обнаружили обширные следы ремесленного производства, в том числе кузницу. По мнению исследователей, на месте этих мастерских впоследствии появились жилые постройки.

Остатки римских дорог позволили ученым реконструировать устройство гражданского поселения. Находки свидетельствуют о том, что этот "викус" не был лишь придатком к Каперсбургу, а представлял собой самостоятельное поселение с собственной экономической жизнью.

Важно, что раскопки также могут пролить свет на то, как протекала жизнь в этом регионе в период упадка Римской империи и системы лимеса в середине III века н. э. Примерно в это же время Каперсбург перестал функционировать как военный объект. Тем не менее, найденные артефакты указывают на то, что поселение продолжало существовать и после ухода римских солдат; в частности, обнаруженная здесь застежка позднеантичного периода свидетельствует о том, что впоследствии это место занимали другие группы населения.

Новости археологии

К концу июля 2026 года в ходе раскопок в коммуне Гран во Франции было обнаружено не менее 500 костяных игральных костей. В местных сообщениях эта находка описывалась как крупнейшая из когда-либо обнаруженных коллекций античных игральных костей, а по более поздним данным, их общее число превысило 1000 штук.

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