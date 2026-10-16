Сколько стоит подвести газ к дому в деревне: названа сумма

Стоимость зависит от технических параметров подключения газа.

Поскольку зима приближается, пора подумать о комфорте и тепле в доме. Ни для кого не секрет, что именно природный газ является одним из самых популярных и эффективных источников отопления в частных домах. Конкурент выяснил, во сколько обойдется подключение газа к дому.

Издание сообщило, что сотрудники Волынского филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" на их информационный запрос не предоставили исчерпывающего ответа относительно стоимости подведения газа к дому.

Они отметили, что стоимость зависит от технических параметров подключения:

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"Стоимость подключения к газораспределительной системе утверждается ежегодно НКРЭКП и напрямую зависит от технических параметров подключения: типа подключения (стандартное или нестандартное), географического расположения объекта и мощности счетчика".

Поэтому журналисты обратились к жительнице Луцкой общины, которая как раз занимается подключением газа к своему дому, чтобы узнать, во сколько обойдется эта процедура.

"Недавно я обратилась к консультантам Волынского филиала "Газораспределительные сети", чтобы узнать стоимость подвода газа к дому. Мне подсчитали так: примерно 80 тысяч гривен стоит сама работа газовиков, но к моменту, когда они придут подключать, должен быть уже газовый котел, который стоит 30–40 тысяч гривен. Вот и получается, в общей сложности 120 тысяч гривен", – поделилась жительница села Прилуцкое Оксана В.

По её мнению, лучше начинать этот процесс где-то в начале весны, чтобы успеть провести газ до наступления холодов.

Газ в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 12 октября Россия атаковала газодобывающую инфраструктуру "Нафтогаза" в Харьковской области. Сотрудники предприятия во время обстрела находились в укрытии, никто не пострадал. Указывается, что в результате российской атаки было повреждено критически важное оборудование. Специалисты работают над ликвидацией аварийной ситуации и устранением повреждений на объекте.

Также мы писали, что министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что правительство продлило действие специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа до 31 марта 2027 года. Шмыгаль пояснил, что для населения это означает, что цена на газ в течение всего осенне-зимнего периода останется неизменной. Кроме того, будут сохранены льготные тарифы для предприятий теплоснабжения. Он подчеркнул, что это решение позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение природным газом, надежность функционирования рынка и стабильность работы тепловых объектов и энергосистемы Украины в целом.

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