В Луцке после атаки РФ частично отключились свет и вода, – СМИ

Это произошло в результате атаки противника на критически важную инфраструктуру.

В Луцке в четверг, 15 октября, вечером после атаки российского реактивного беспилотника на критическую инфраструктуру частично пропало электричество и водоснабжение, сообщает "Суспильне Луцк".

По данным журналистов, перебои с электро- и водоснабжением наблюдаются в некоторых микрорайонах города.

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Атаки РФ на запад Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что утром 13 октября в селе Мурованое Львовского района в результате падения сбитого беспилотника возник пожар в двух жилых домах, повреждены три автомобиля. Начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что информации о пострадавших не поступало.

Также мы писали, что, по словам советника президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергея (Флеша) Бескрестнова, Россия изучает возможности атаковать западные области с помощью реактивных "Шахедов". Флеш рассказал, что в течение последних нескольких дней враг запустил несколько десятков реактивных дронов из Крыма через Одессу, вдоль Молдовы, в западную часть Украины. Он отметил, что четыре реактивных дрона долетели до Львова, преодолев расстояние в 820 километров, а несколько из них добрались еще дальше – до Луцка, на расстояние 880 километров. Флеш отметил, что "Герани-4" держались на высоте 5–6 километров и поддерживали среднюю скорость 320–380 км/ч.

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