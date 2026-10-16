Есть лишь пара штук: Украина осталась без ракет Patriot, - WP

По состоянию на 7 октября оставалось всего 10 ракет.

У Украины практически не осталось ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot на фоне усиления российских атак. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

"По состоянию на 7 октября оставалось всего 10 ракет; они были израсходованы во время атак. На данный момент осталось лишь несколько штук", – сообщил изданию украинский чиновник.

Еще один источник, знакомый с критической ситуацией в системе ПВО Украины, подтвердил, что у страны закончились эти ракеты, которые жизненно необходимы для перехвата российских баллистических ракет.

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"Ситуация крайне напряженная. Каждый день гибнут ни в чем не повинные мирные жители", – заявил украинский чиновник.

CNN также писал об истощении украинских запасов Patriot. По данным издания, почти все баллистические ракеты во время последней российской атаки не были перехвачены из-за нехватки Patriot.

ЗРК Patriot – одни из самых востребованных систем противовоздушной обороны в мире. Их запасы истощены из-за интенсивного использования как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Интенсивность обоих конфликтов привела к тому, что запасы ракет – как у США, так и в мире в целом – сократились до критического уровня.

Администрация Трампа поставила приоритетной задачей ускорение закупки и производства новых ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, однако изготовление одной такой ракеты может занимать до 36 месяцев.

При этом ракеты для Украины поставляются по программе PURL, согласно которой европейские страны оплачивают Вашингтону поставки оружия для Киева.

Высокопоставленный представитель НАТО заявил в четверг, что механизм PURL продолжает функционировать, а "боеприпасы для систем ПВО, в частности перехватчики для комплексов Patriot, продолжают поступать".

Однако украинский чиновник выразил недовольство тем, как именно осуществляется эта помощь.

"С мая поставки стали нерегулярными, и сейчас никто не может с уверенностью гарантировать, что груз действительно прибудет", – отметил он.

США и Украина - новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может пойти на уступки США и прекратить удары по российским НПЗ, но взамен просит у США ракеты для Patriot.

Также ранее сообщалось, что компания SpaceX Илона Маска ввела ограничения на работу терминалов Starlink, используемых на украинских ударных беспилотниках. Связь с терминалами начала пропадать при скорости движения около 160 км/ч, из-за чего некоторым подразделениям пришлось отменять атаки.

Также 12 и 13 октября десятки российских ракет поразили цели в Киеве практически без предупреждения от системы оповещения, которая обычно задействуется на основе данных американской спутниковой или радиоэлектронной разведки.

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