Раскол между Трампом и Зеленским растет, и Украина заплатит за это высокую цену, - CNN

Трамп пытается сделать хоть что-то, чтобы улучшить свои позиции и позиции республиканцев на выборах.

Кризис в отношениях между США и Украиной стал самым серьезным со времен прошлогоднего скандала в Овальном кабинете и продолжает обостряться. Отношения президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа накалились из-за вопроса ударов по российским НПЗ.

Как пишет CNN, этот новый конфликт обнажает суровую реальность, с которой столкнулась Украина: стремление Трампа снизить энергетические издержки делает победу Украины в ее собственной войне более сложной и опасной задачей.

"В Вашингтоне и Европе усиливаются опасения, что Трамп преследует не только собственные политические интересы, но и предпринимает шаги, которые фактически помогают Путину", - отмечает издание.

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Очередной кризис в отношениях между Вашингтоном и Киевом начался в минувшую пятницу, когда Трамп объявил о сделке по закупке дизельного топлива у России. После того как это заявление вызвало резкую негативную реакцию – в том числе среди многих республиканцев, – Трамп объявил о "прекращении огня" между Россией и Украиной, которое должно было распространяться на энергетические объекты. Однако позже выяснилось, что он даже не уведомил об этом сами воюющие стороны, которые были крайне озадачены таким заявлением.

К четвергу терпение Зеленского иссякло: он объявил о возобновлении ударов по российским энергетическим объектам. Зеленский также обвинил США в намерении заключить новые сделки с Путиным. "Все захотят спросить: как такое возможно – одни люди борются за выживание, сражаются и гибнут, а вы в это время ведете… дела с теми, кто проявляет такую ​​агрессию?" – заявил он.

Новый этап конфликта из-за Starlink

Ситуация вокруг системы Starshield – версии сервиса Starlink Илона Маска, предназначенная для военных нужд вызвала новый виток бурных дискуссий в Вашингтоне и Киеве. Эти ограничения фактически снизили скорость работы украинской военной техники. Подобные меры предоставили российским войскам существенное военное преимущество на поле боя.

В среду в социальной сети X Маск заявил, что "любые ограничения скорости или использования определяются американскими военными и, в конечном счете, президентом США". Однако два высокопоставленных американских чиновника сообщили телеканалу CNN, что распоряжение об ограничении работы Starshield исходило не от Трампа. Некоторые представители власти все больше склоняются к тому, что значительная доля ответственности лежит на самом Маске.

При этом агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что приказ об ограничении работы спутниковой системы поступил из Белого дома.

Зеленский не сомневается, что ограничения были преднамеренными. "Это не была техническая проблема", – заявил он в интервью газете Financial Times.

Растут сомнения относительно мотивов Трампа

Критики Трампа в США утверждают, что сделка по дизельному топливу – лишь очередной пример его склонности идти на уступки Путину, тем более что она вряд ли существенно снизит цены в преддверии промежуточных выборов. Однако, если соглашение будет реализовано в полном объеме, оно обеспечит приток миллиардов долларов в российскую экономику и, скорее всего, будет использовано для укрепления российской военной машины.

"Трамп отчаянно пытается сделать хоть что-то, чтобы улучшить свои позиции и позиции республиканцев, баллотирующихся в Сенат на этих промежуточных выборах", – заявил сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс.

С точки зрения стратегии, сделка по дизельному топливу вызывает особое недоумение, поскольку, ранее СМИ писали, что Россия передавала Ирану разведданные о местонахождении американских кораблей, самолетов и личного состава.

При этом в администрации Трампа заявляют, что президент по-прежнему ищет возможности для достижения мира. Однако с момента возвращения Трампа к власти в прошлом году не появилось никаких признаков того, что Путин смягчил свою позицию.

Впрочем, существует и иная интерпретация этого прямолинейного применения политики Трампа "Америка прежде всего".

Как считает Том Китинг, директор Центра финансов и безопасности при Королевском объединенном институте оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, "Дональд Трамп ставит свои предвыборные интересы выше безопасности, благополучия и жизней украинского народа – и этот факт не должен остаться без внимания ни у общественности, ни у политиков по обе стороны Атлантики".

Новые заявления Трампа

Президент США назвал возобновление ударов по российским НПЗ "позором" и снова обрушился с критикой на Зеленского

"Я не большой поклонник Зеленского. Думаю, оба они хотели бы, чтобы все это закончилось, но, на мой взгляд, договориться с Зеленским сложнее, чем с Путиным", - отметил американский президент.

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