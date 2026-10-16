США остановили продажу боеприпасов союзникам: Трамп назвал причину

Трамп заявил. что пока "боеприпасы нужны нам самим".

США остановили продажу боеприпасов союзникам и разрешат их покупать только после пополнения собственных запасов. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трампсказал в интервью телеканалу Newsmax.

Он обвинил бывшего президента Джо Байдена в передаче Украине большого количества ракет Patriot и Tomahawk, а также другого оружия, за которое, по его словам, никто не заплатил.

Трамп также напомнил, что потребовал от европейских стран заплатить за оружие, поставляемое Киеву. Однако сейчас, по его словам, США прекратили поставки, поскольку они "нужны нам самим".

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"Они платили нам, и мы отправляли им оружие. Но в последнее время мы просто оставляем боеприпасы себе, потому что они нужны нам самим. И когда мы пополним их, действительно пополним, мы начнем разрешать нашим союзникам покупать их у нас", – добавил Трамп.

Напомним, СМИ сообщали, что у Украины практически не осталось ракет для Patriot. Как сообщил WP один из чиновников, на 7 октября оставалось всего 10 ракет; они были израсходованы во время атак. Пока осталось только пара штук.

Другие заявления Трампа

Президент США в интервью вновь осудил удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам России, назвав их "позором", который повышает мировые цены на нефть.

Он также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что "договориться с Зеленским сложнее, чем с Путиным". Трамп сказал, что Зеленский якобы "не тот человек, с которым стоит иметь дело", и добавил, что мирное соглашение с Россией, если оно и будет заключено, то уже без Зеленского.

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