Китай поставляет РФ mesh-модемы для российских 'Гераней' и 'Гербер', – СМИ

В таможенных декларациях оборудование указывалось как антенны и устройства дистанционного управления.

Китайская компания Shenzhen Xingkai Technology поставляет в Россию оборудование для беспилотников "Герань" и "Гербера", сообщает The Insider.

Издание отмечает, что речь идет о mesh-модемах, которые позволяют поддерживать связь и управлять дронами во время полета.

Журналисты выяснили, что продукция производителя поступала в Россию через компании "Атлант-Инжиниринг" и LT Global Forwarding. В таможенных декларациях оборудование указывалось как антенны и устройства дистанционного управления.

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Сообщается, что следователи также исследовали mesh-модем, который был обнаружен в модернизированном российском беспилотнике "Гербера". Впоследствии они связались с китайским производителем и представились поставщиками военного оборудования для завода в Алабуге, где производят ударные дроны.

Представитель компании подтвердил, что речь идет о модели XK F-359. Он также прислал техническую документацию, фотографии и видеозапись устройств со склада.

Издание утверждает, что предложенное оборудование оказалось идентичным образцу, который исследовали в Украине.

На запрос о поставке 500 таких модемов в Алабугу производитель выставил счет на 19,5 млн юаней, что составляет примерно 2,87 млн долларов.

Отмечается, что, несмотря на то, что покупатели прямо сообщили о военном назначении оборудования, китайская компания продолжила обсуждение сделки и предложила оплату через счета в DBS Bank, Ping An Bank и China Merchants Bank.

По оценке The Insider, на долю Xingkai Technology приходится около половины рынка мощных mesh-модемов, предназначенных для российских дронов типа "Герань" и "Гербера".

"Они обеспечивают передачу команд между беспилотниками, в частности во время полетов вглубь украинской территории", – говорится в статье.

Mesh-сеть – это система связи, в которой устройства могут передавать данные друг другу через промежуточные узлы. Благодаря этой технологии дроны могут выполнять функцию ретрансляторов, обеспечивая связь с аппаратами, находящимися вне зоны прямого контакта с оператором.

Производство "Гераней" в России

Ранее УНИАН сообщал, что Reuters, проанализировав спутниковые снимки, пришел к выводу, что Россия построила новую крупную базу для запуска реактивных дронов вблизи границы с Украиной. При этом стране-агрессору удалось сделать это всего за 6 недель. Согласно спутниковым снимкам Planet Labs и Airbus, еще 31 августа на этом месте в Ростовской области на юго-западе России было пустое поле, а сейчас там появился масштабный комплекс сооружений. Генеральный директор частной разведывательной компании DroneSec Майк Монник рассказал, что объект, зафиксированный на снимках, может быть предназначен для запуска российских реактивных беспилотников моделей "Герань-4" и "Герань-5".

Также мы писали, что производитель военных беспилотников в Германии Quantum Systems уже обладает технологией, способной противостоять российским дронам-камикадзе "Герань", включая новейшие версии с реактивным двигателем. Quantum Systems в сотрудничестве с украинской компанией WIY разработала дрон-перехватчик. Он предназначен для борьбы с российскими БПЛА типа "Герань". Сообщается, что финансирование серийного производства возьмет на себя правительство Германии.

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