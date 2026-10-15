Черногория вводит новые ограничения для украинских мужчин

Указанное ограничение не будет применяться к гражданам Украины, которые уже пользуются временной защитой в Черногории.

Правительство Черногории приняло решение предоставлять временную защиту украинским военнообязанным только при условии, что до приезда они проживали в Украине и выполнили воинский долг или были освобождены от него. Об этом говорится на его официальном сайте.

В сообщении отмечается, что новые правила не будут касаться украинцев, которые уже получили такую защиту.

"Указанное ограничение не будет применяться к лицам из Украины, которые уже пользуются временной защитой в Черногории".

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Власти Черногории пояснили, что изменения согласованы с соответствующим положением решения Совета Европейского Союза № 2026/1912 от 30 июля 2026 года о продлении временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года.

Уточняется, что решение Черногории касается украинцев, подлежащих мобилизации, но находящихся или планирующих находиться за границей. Предполагается, что это решение связано с тем, что украинская армия сталкивается с нехваткой личного состава.

Временная защита украинцев в ЕС: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Дании изменил правила пребывания в стране украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащих мобилизации в Украине. Речь идет об изменениях в так называемый специальный закон для украинцев, принятый в Дании после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Министр иммиграции и интеграции Дании Мортен Бьодсков подчеркнул, что правила страны не предназначены для использования с целью уклонения от мобилизации для защиты Украины. У них есть или был вид на жительство по специальному закону, и они по-прежнему зарегистрированы как жители Дании.

Также мы писали, что хотя временная защита для украинцев в ЕС продлена до 2028 года, при некоторых обстоятельствах они могут лишиться законных оснований для пребывания в странах Евросоюза. В документе Совета Евросоюза указано, что лишить временной защиты могут за нарушение правил пересечения границы, законодательства или использование поддельных документов. При этом депортация не предполагает возвращения именно в Украину. Депортированных могут направлять в третьи страны-хабы на общих основаниях.

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