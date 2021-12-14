Путин пожаловался французскому лидеру, что Украина якобы нарушает Минские соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор во время которого обсудили Украину.

Об этом сообщили в Кремле.

Путин пожаловался французскому лидеру, что Украина якобы нарушает Минские соглашения. По его словам, Киев якобы обостряет обстановку на линии соприкосновения при "попустительстве ряда западных стран", которые к тому же "накачивают Украину современным оружием".

Читайте такжеБольше всего опрошенные украинцы доверяют президенту Польши, самый низкий уровень доверия – к ПутинуКроме того, Путин уже традиционно заявил о необходимости выработки юридически зафиксированных гарантий, которые исключили бы вступление Украины в НАТО.

В то же время французская сторона деталей переговоров Макрона и Путина пока не обнародовала.

Как сообщал УНИАН, Макрон планировал поговорить с Путиным и Зеленским на фоне угрозы нового нападения РФ.

Сегодня, 10 декабря, Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Президенты обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Зеленский поблагодарил Францию за своевременную поддержку Украины во время недавнего обострения ситуации.

Со своей стороны Макрон отметил взвешенную позицию нашей страны на фоне военной эскалации со стороны России.

Тогда же стало известно, что Зеленский встретится с Макроном 15 декабря в Брюсселе.

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Автор: Марта Гичко