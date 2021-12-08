Западные разведданные подтверждают подозрительные перемещения российских войск к границе Украины.

Французский лидер Эммануэль Макрон в ближайшие дни обсудит с главой Кремля Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Путиным угрозу полномасштабного наступления РФ на Украину.

Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Разговор с Путиным и Зеленским призван снять напряженность в регионе.

Макрон решил обсудить ситуацию на российско-украинском приграничье после того, как Джо Байден по видеосвязи 7 декабря пригрозил Путину "экономическими и другими мерами" в случае нападения на Украину. По данным СМИ, речь идет, в частности, о закрытии трубопровода "Северный поток-2".

Читайте такжеСША согласовывают с Германией закрытие "трубы Путина" в случае наступления РФ, но готовят и запасной вариантТакже американский глава не уступил российскому президенту относительно членства Украины в НАТО, что РФ считает своими "красными линиями".

Байден уже проинформировал ключевых европейских союзников, в том числе и Макрона, о результатах своего разговора с Путиным.

Ранее главы пяти стран обратились к Путину с официальным призывом вернуться к переговорам с Украиной в "нормандском формате".

Возможная новая эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года. Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Яна Ставская