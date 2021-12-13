По мнению Путина, "эти активы СССР принадлежат России".

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы не вернула РФ зарубежные активы бывшего Советского Союза.

Об этом он рассказал в пропагандистском фильме "Россия. Новейшая история", который вышел на провластном телеканале "Россия 1", передает "Интерфакс-Россия".

Читайте такжеСБУ рассекретила и опубликовала документы, разоблачающие репрессии СССР в Крыму"В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", - сказал Российской президент.

По его словам, Россия досрочно полностью погасила свои долги перед Лондонским и Парижским клубами кредиторов.

"Для нас выгодно было досрочно погасить долги, потому что мы сэкономили на процентах. Если бы гасили в соответствии с планом погашения, то мы вынуждены были бы как проценты заплатить $14 млрд, а так мы их просто сэкономили", - подчеркнул президент РФ.

Напомним, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, обсуждая тревожные перемещения российских войск в сторону границы Украины, подтвердила опасения Вашингтона относительно вероятных намерений Владимира Путина – восстановить Советский Союз.

Ранее тревогу о "нападении на Украину Советского Союза" выразил глава Пентагона Ллойд Остин: "Все, что мы делаем, будет сделано совместно с международным сообществом. В лучшем случае мы не увидим вторжения Советского Союза в Украину".

Одобрительное отношение Путина к Советскому Союзу для международного сообщества не является секретом. За время его президентства в РФ начали стремительно культивировать наследие СССР и отдельных "красных" деятелей.

Правительства стран Европы беспокоят попытки Кремля переписывать мировую историю, замалчивая преступления советской оккупации. Так, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2020 года обвинил главу Кремля в попытке переписать историю Второй мировой.

В своей пропагандистской статье, опубликованной в июле 2021 года Путин называл русских и украинцев "одним народом", ссылаясь якобы на общую историю, язык и веру.

В Европе агрессорами считают и нацистскую Германию, и большевистский СССР – согласно пакту Молотова-Риббентропа. В Москве же говорят, что пакт позволил СССР оттянуть начало нацистского вторжения и подготовить к войне армию.

Издание Bild в мартовской статье в 2018 году отмечало, что Владимир Путин возродил культ Сталина в России. Русские историографы будто не замечают жертв кровавого диктатора, а только восхваляют его "героические подвиги".

В России замалчивают убийства казаков, преследования и переселения национальных меньшинств, Голодомор в Украине, инициированный советской Москвой, расстрелы, пытки и заключения в Гулаге представителей духовенства и творческой интеллигенции.

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Автор: Марта Гичко