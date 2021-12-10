Лидеры государств продолжат обсуждение во время встречи в Брюсселе, 15 декабря.

У президента Владимира Зеленского раскрыли детали телефонного разговора с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, президенты обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины.

Зеленский поблагодарил Францию за своевременную поддержку Украины во время недавнего обострения ситуации.

Со своей стороны Макрон отметил взвешенную позицию нашей страны на фоне военной эскалации со стороны России.

"Была обсуждена ситуация безопасности на Донбассе. Отдельное внимание лидеры уделили вопросам разблокирования переговорного процесса в нормандском формате. Президент Украины отметил готовность нашего государства продолжить активную работу в рамках нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Стороны также отметили необходимость возобновления эффективной работы Трехсторонней контактной группы.

Президент Франции выразил поддержку важных инициатив Украины в ТКГ относительно возвращения к полноценному режиму прекращения огня, освобождение незаконно удерживаемых лиц и открытия КПВВ.

Читайте такжеПрезидент Франции предложил реформировать Шенгенскую зонуКроме того, главы государств обсудили вопросы европейской энергетической безопасности, в частности негативного влияния проекта "Северный поток – 2". Президент Украины отметил, что этот проект представляет особую угрозу для энергетической безопасности европейских государств.

Оба президента отметили важность диверсификации поставок энергоносителей в Европу, в частности за счет сжиженного природного газа.

Кроме того, отмечается, что Макрон положительно оценил усилия Зеленского во внедрении важных реформ в Украине и подтвердил готовность французской стороны всячески содействовать этим усилиям.

Лидеры договорились продолжить обсуждение указанных вопросов во время встречи в Брюсселе 15 декабря.

Как сообщал УНИАН, Макрон планировал поговорить с Путиным и Зеленским на фоне угрозы нового нападения РФ.

Сегодня, 10 декабря, Зеленский провел телефонный разговор с Макроном. Переговоры президента Франции с Путиным состоятся на следующей неделе.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Антонина Доломанжи