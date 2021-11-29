Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что если Россия решит совершить новое вторжение в Украину, то эта наступательная операция будет сопровождаться действиями по дестабилизации ситуации внутри нашего государства.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ.

"Безусловно, когда мы говорим о гибридных формах ведения войны, внешнее военное давление напрямую связано с внутренней дестабилизацией страны. Поэтому мы очень серьезно изучаем доступную нам информацию - правительству Украины на данном этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине. Мы сохраняем необыкновенную бдительность. Наши правоохранительные органы изучают эту информацию, и мы, конечно, предоставим нашим партнерам обновленную информацию, когда она появится", – отметил Кулеба.

Он считает, что если Россия решит совершить новое вторжение в Украину, то эта наступательная операция будет сопровождаться действиями по дестабилизации ситуации внутри нашего государства.

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"Если Россия решит прибегнуть к крайней мере, а именно - военной наступательной операции, то этой операции, без сомнения, будут предшествовать или сопровождать ее систематические наглые попытки по дестабилизации Украины изнутри всеми средствами, имеющимися в России", - сказал министр.

На вопрос, считает ли он достоверной информацию о вероятности подготовки настоящей попытки государственного переворота в Украине или он видит в таких сообщениях кампанию по дезинформации, Кулеба ответил следующим образом:

"Активное вовлечение вооруженных сил в любой переворот является одним из сценариев. Я не вправе комментировать информацию, которая есть в распоряжении наших правоохранительных органов на данном этапе, но украинская армия имеет высокое уважение и доверие в украинском обществе, и руководство армией настроено защищать суверенитет и демократически избранные власть и правительство Украины".

При этом глава МИД указал, что не имеет доказательств, свидетельствующих об обратном.

"Я считаю, что когда речь идет о таких чувствительных делах, как потенциальный переворот, мы должны быть чрезвычайно осторожны в наших высказываниях, в наших оценках и дать возможность правоохранительным органам представить, что они имеют в должное время", - заявил министр.

Заявление Зеленского о подготовке "госпереворота" в Украине

Как сообщал УНИАН, 26 ноября на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины" Зеленский заявил об имеющейся информации касательно обсуждения между определенными представителями Украины и России возможного участия бизнесмена Рината Ахметова в осуществлении государственного переворота в Украине. По словам президента, госпереворот планируется на 1-2 декабря.

Президент отметил, что Ахметов совершит большую ошибку, если будет воевать против украинского народа и государства.

Автор: Виталий Саенко