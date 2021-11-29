В частности, Россия может попытаться перекроить границы в Европе и оккупировать новые территории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба очертил худший сценарий в случае нового вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга для иностранных СМИ.

"По самому плохому сценарию, Россия может попытаться подорвать всю безопасную архитектуру в Европе, которая сложилась после "холодной войны", и перекроить границы снова с помощью силы, как это она уже сделала в 2008 году в Грузии и в 2014 году, когда оккупировала украинский Крым и начала войну в восточном украинском регионе на Донбассе", - подчеркнул Кулеба.

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При этом, глава МИД выразил мнение, почему именно сейчас Россия может прибегнуть к такому сценарию.

"Просто потому, что Россия видит возможность прибегнуть к осуществлению такого плана. Наши ключевые европейские союзники - Германия и Франция - сосредоточены на их внутренних вопросах. Германия недавно провела выборы в Бундестаг в сентябре - УНИАН), а Франция готовится вскоре к проведению выборов (президента в апреле 2022 года - УНИАН). Геополитический газопроводный проект России "Северный поток-2" находится на стадии сертификации. Владимир Путин считает, что Запад является слабым и нерешительным, особенно сейчас. Он может иметь уверенность, что это верный момент изменить баланс сил в регионе ради его собственной выгоды", - сказал Кулеба.

"Я верю, мы должны доказать, что он ошибается. Мы можем это сделать. Главная цель сейчас - сдержать Россию и демотивировать от дальнейших агрессивных действий", - подчеркнул Кулеба.

Возможная эскалация на границе: что известно

Как сообщал УНИАН, издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что в последнее время Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание в последние недели - после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

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В Министерстве обороны Украины опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называют "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позже издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границ с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января - начале февраля 2022 года.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и напротив указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября высказал мнение, что эскалация со стороны России на границе или со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.

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Автор: Виталий Саенко