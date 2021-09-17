По словам заместителя главы Минприроды, в следующие десятилетия последствия будут намного больше.

Украина в 2020 году потратила более 24 миллиардов гривень, а это почти один миллиард долларов, на преодоление последствий природных бедствий, которые случились из-за изменения климата.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время климатического пресс-завтрака сообщила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам европейской интеграции Украины Ирина Ставчук.

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"Глобальное изменение климата является не только экологической проблемой, также встает и экономическая проблема, потому что это влияет на ряд секторов экономики. По приблизительным подсчетам Минприроды, только в 2020 году в результате наводнения, пожаров и различных стихийных явлений Украина потратила более 24 млрд грн на преодоление последствий, на экономические убытки и на связанные с этим процессы", - сказала она.

По словам Ставчук, бездействие власти и общества в решении проблемы климатических изменений является недопустимым.

"В следующие десятилетия последствия будут еще намного больше. Украина, как и все страны, должна сделать все максимальные усилия, чтобы сокращать выбросы парниковых газов", - добавила она.

Зона погодных катаклизмов:

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что Украина переходит в зону погодных катаклизмов из-за климатических изменений, и уже через 30 лет нашей стране грозит опустынивание.

Автор: Анна Бредихина