Во вторник, 14 ноября, студенты Национального университета "Львовская политехника" на фоне нескольких скандалов, которые спровоцировала профессор вуза, языковед Ирина Фарион, вышли на массовый митинг.

Учитывая, что у государства нет юридических оснований, чтобы привлечь ее к ответственности за высказывания в адрес военных, в частности воинов легендарного полка "Азов", студенты поднимают вопрос о том, может ли Ирина Фарион оставаться преподавателем их университета.

Это вполне приемлемый формат, однако всем гражданским лицам, а особенно политикам (даже бывшим) уже стоит понять: никаких претензий к армии, к людям, которые воюют, они не имеют права выдвигать. Со стороны Ирины Фарион говорить что-то, выдвигать претензии в адрес "Пташки", которая была на "Азовстали", была в плену, мягко говоря, не этично. Никто не имеет права давать оценки людям, пережившим такой ужас. Люди, которые идут на смерть, сами будут разбираться, что и как им делать... "Азов" уже имеет свою историю борьбы за Украину. И люди сами определятся, кто там является настоящим украинцем.

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В целом, конкретно в этой ситуации, ничего нового мы от Ирины Фарион, в принципе, не услышали. Ведь ее позиция всем давно известна. Но изменилась ситуация в государстве, изменилась сама страна. И если до войны какие-то претензии к армии - что военные делают в мирное время - звучали в одном контексте, то сейчас этот контекст совсем другой.

Армия - это несущая конструкция нашего государства. И так будет еще долго. Люди, которые служат - это фактически уже отдельный институт государства. Поэтому давать оценки, кто, как и что делает в армии, могут только военные. Все.

Политики не имеют морального права делать какие-либо замечания. Военные являются теми гражданами, которые сейчас берегут и наше государство, и наш язык.

Кроме того, в Украине армии доверяют 97% украинцев. Армия защищает страну. Военные идут ради нее насмерть. И когда в такой ситуации ты поднимаешь вопрос, кто в армии является настоящим украинцем, а кто не настоящим, это вызывает ответную реакцию и в армии, и в обществе. И последнее - не на стороне политиков.

К сожалению, до сих пор многие гражданские не понимают, что это не армия должна интегрироваться в общество и слушать какие-то советы, это общество должно интегрироваться в новую реальность.

За непрошенные "советы" можно получить последствия. В ситуации с Ириной Фарион посмотрим, как это будет реализовано.

Но кроме отстранения от преподавательской деятельности во "Львовской политехнике", против языковеда вполне может быть возбуждено уголовное дело. Этот вопрос может возникнуть из-за ситуации с парнем из Крыма - Фарион опубликовала его данные публично, что вызвало ответные действия российских спецслужб. Теоретически, Служба безопасности Украины может найти основания для возбуждения такого дела. В частности, исходя из того, что такие действия являются дискриминацией одной или группы лиц, в СБУ обратился омбудсмен Дмитрий Лубинец. Но, судя по реакции, Ирина Фарион не считает, что сделала что-то плохое.

Тарас Загородний, руководящий партнер Национальной антикризисной группы