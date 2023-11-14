Студенты НУ ЛП собрались на масштабный митинг под главным корпусом вуза.

Студенты Национального университета "Львовская политехника" вышли на массовый митинг и требуют увольнения скандального профессора Ирины Фарион. Протесты вспыхнули на фоне нескольких скандалов, которые спровоцировала языковед.

Как сообщает "Суспільне Львов", студенты пришли в главный корпус "Львовской политехники" с требованием уволить Фарион из университета. Сбор студенты начали около 12 часов. С собой протестующие принесли плакаты "Фарион - вон", "Ирина Фарион позорит Украину" и тому подобное.

К студентам вышли представители "Львовской политехники" и пригласили их представителей в администрацию. Местные паблики публикуют видео, на которых студенты движутся в кабинет ректора.

Скандалы с Фарионом

Недавно Фарион упрекнула воинов легендарного полка "Азов" за то, что некоторые из них говорят на русском языке. Более того, она заявила, что не считает русскоязычных защитников украинцами и патриотами, и назвала их "сбродом".

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин в ответ на ее слова подчеркнул, что Фарион "никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или любого второго подразделения украинской армии".

Студенты Национального университета "Львовская политехника" призвали правоохранительные органы проверить заявления языковеды Ирины Фарион на предмет нарушения статьи об"оскорблении чести и достоинства военных ВСУ".

Вчера же Фарион оказалась в центре нового скандала - она "сдала" Федеральной Службе безопасности проукраинского студента из оккупированного Крыма.

В своем Телеграм-канале Фарион опубликовала письмо от студента Максима, в котором тот писал, что ждет вооруженные силы Украины в родной Керчи и Севастополе, где учится на факультете украинской филологии. Парень писал, что якобы не хочет слышать от украинских воинов "язык оккупации", поэтому благодарит Фарион за труд в контексте недавнего языкового скандала, который спровоцировала скандальная профессорша.

Скриншот мигом подхватили российские пропагандисты, которые благодарили Фарион за "сотрудничество". ФСБ схватила студента та заставила извиняться на камеру. Видео с Максимом появилось в сети.

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