Екатерина Полищук добавила, что считает Фарион врагом, который продвигает нарративы Кремля.

Защитница "Азовстали" Екатерина Полищук, известная также как "Пташка", отреагировала на скандальные слова Ирины Фарион о русскоязычных военных, защищающих Украину.

"Знайте предел! Мой сознательный выбор – разговаривать на украинском независимо от обстоятельств. Но заявления подобных госпоже фУрион вызывают не желание продвигать украинский, а лишь сказать и это моя позиция: госпожа фУрион, испачкайте руки священной украинской землей, вонючим порохом и дерьмом, в котором приходится уже десятый год воевать каждому из нас. Проведите здесь хотя бы сутки, прежде чем называть себя патриоткой. Ваши слова не стоят и ломаного гроша, на каокм бы языке они ни были", – написала она в Instagram.

"Пташка" отметила, что считает Фарион врагом, который продвигает нарративы Кремля.

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"Ваша позиция не проукраинская и я считаю вас проектом Кремля. Вы – враг, продвигающий ядовитые гадкие нарративы. Ваша позиция и высказывания – дерьмо. Это говорит вам та, которая в плену разговаривала на украинском", – написала защитница.

Она подчеркнула, что защищает Украину "три года бок о бок с Героями, которые говорят на украинском, русском, грузинском, беларуском, польском, десятках диалектов, английском и десятке других языков и наречий".

"Обязательно проверьте мой пост на наличие ошибок. И назовите меня не патриоткой. И еще. Знаете что, госпожа фУрион, заверните свою позицию в мусорный пакетик, прицепите на палочку и идите в сраку!" – резюмировала она.

Скандал вокруг Фарион

Недавно украинский языковед, доктор филологических наук и бывший депутат Ирина Фарион укорила воинам легендарного полка "Азов" за то, что кое-кто из них говорит на русском языке. Она выдала, что не считает русскоязычных защитников украинцами и патриотами, и назвала их "сбродом".

Бывший командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин ответил на упреки. Он подчеркнул, что Фарион "никто не давал права открывать рот в сторону бойцов "Азова", Третьей штурмовой или любого другого подразделения украинской армии".

На скандальное заявление обратил внимание и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился в правоохранительные органы.

Примечательно, что во "Львовской политехнике", где преподает Фарион, заявили, что "не несут ответственности за высказывания работников и студентов вне университета". В то же время студенты заведения расклеили стенах университета листовки с призывом уволить Фарион, сообщают в местных телеграм-каналах.

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