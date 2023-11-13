Никто не должен пренебрегать безопасностью других граждан, подчеркнул уполномоченный парламента по правам человека.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в Службу безопасности Украины из-за разглашения экс-нардепом Ириной Фарион данных проукраинского студента из Крыма.

Лубинец напомнил, что 8 ноября Фарион опубликовала скриншот электронного письма с открытыми персональными данными парня, а сегодня, 13 ноября, стало известно, что его задержали представители оккупационного "Центра борьбы с экстремизмом" российского министра внутренних дел.

"Народный депутат ВРУ 7 созыва и должна знать о важности защиты персональных данных. Однако, этот человек публично предоставил фамилию, имя, место обучения парня, которые позволили россиянам идентифицировать этого студента", - подчеркнул он.

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Уполномоченный Рады подчеркнул, что для общественности не является тайной факт давления оккупационной администрации в Крыму на людей, придерживающихся проукраинских взглядов, о чем также сообщают и правозащитники, и медиа.

"Однако это не остановило Фарион в условиях военного положения разгласить персональные данные парня. А это может иметь и уже имеет последствия. Это не только вмешательство в частную жизнь лица, но и спровоцированная угроза личной безопасности и жизни студента", - считает Лубинец.

По его словам, экс-нардеп с одной стороны совершала уголовное преступление, с другой стороны, - подыграла оккупантам.

Следовательно, из-за разглашения конфиденциальной информации омбудсмен обратился в Службу безопасности Украины "для надлежащего реагирования, чтобы действия гражданки Украины проанализировали надлежащим образом и предоставили юридическую оценку".

"Никто не должен пренебрегать безопасностью других граждан", - отметил он.

Новый скандал - Фарион снова "отличилась":

Как сообщал УНИАН, недавний скандал с участием Ирины Фарион начался с ее упреков в сторону воинов легендарного полка "Азов" и 3-й штурмовой бригады за то, что некоторые из них говорят на русском языке. Бывшая народная избранница назвала русскоязычных защитников Украины "сбродом" и заявила, что не считает их украинцами и патриотами. На эти высказывания Фарион общественность отреагировал жесткой критикой.

Кроме того, тогда Дмитрий Лубинец также обратился в правоохранители из-за дискриминационного характера заявлений Фарион.

Потом экс-нардеп опубликовала письмо от студента Максима из Крыма, в котором тот писал, что ждет прихода Вооруженных сил Украины в родной Керчи и Севастополе, а также рассказывал, где он учится. Публикуя скриншот письма Фарион не скрыла его личные данные, несмотря на многочисленные призывы комментаторов ее сообщения.

Позже скриншот распространили российские пропагандисты, а самого студента задержали российские силовики и заставили его записать видеоизвинение.

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