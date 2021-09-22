Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира - это вызов президенту, а "значит и нам всем".
Об этом Ермак сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира... Ранен водитель... Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро выздоровеет", - написал он.
Ермак отметил, что правоохранители должны принять все необходимые меры для задержания и привлечения к ответственности нападавшего, его предполагаемых сообщников и заказчиков покушения.
"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе.
Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Дальше будут действовать справедливость и закон", - заявил руководитель ОП.
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Покушение на Сергея Шефира: что известно о нападении и как комментируют у Зеленского
В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания". Сам Шефир не пострадал.
По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).
Полиция ввела операцию "Сирена" в области и ищет нападавших.
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.
Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.