Руководитель ОП отметил, что правоохранители должны принять все необходимые меры для задержания и привлечения к ответственности нападавшего, его предполагаемых сообщников и заказчиков покушения.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что покушение на первого помощника президента Сергея Шефира - это вызов президенту, а "значит и нам всем".

Об этом Ермак сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня в Киевской области был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины и нашего друга Сергея Шефира... Ранен водитель... Это не просто водитель, а надежный и сильный человек, которого я лично знаю много лет. Всем сердцем надеюсь, что его жизни ничего не угрожает и он быстро выздоровеет", - написал он.

Ермак отметил, что правоохранители должны принять все необходимые меры для задержания и привлечения к ответственности нападавшего, его предполагаемых сообщников и заказчиков покушения.

"Покушение на Сергея Шефира - это вызов нашему президенту, а значит и нам всем. Мы этот вызов принимаем, и будем решать любые проблемы только вместе.

Кем бы вы ни были, вы будете отвечать. Ваши методы с нами не работают. Дальше будут действовать справедливость и закон", - заявил руководитель ОП.

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Покушение на Сергея Шефира: что известно о нападении и как комментируют у Зеленского

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания". Сам Шефир не пострадал.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Полиция ввела операцию "Сирена" в области и ищет нападавших.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Автор: Антонина Доломанжи