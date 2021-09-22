Он подчеркнул, что "это исключено".

Первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что не конфликтовал ни с кем ни в команде президента Владимира Зеленского, ни вне её.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Министерстве внутренних дел.

"Никаких конфликтов ни внутри команды, ни снаружи команды у меня нет", - сообщил помощник президент.

Он подчеркнул, что "это исключено".

"Всё, что писалось в соцсетях, я читал и улыбался. Откуда это берут, я не понимаю", - отметил Шефир.

Читайте также"Героический поступок": Шефир заявил, что раненый водитель спас ему жизнь

Покушение на Сергея Шефира: что известно о нападении и как комментируют у Зеленского

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира. В результате его водитель получил три огнестрельных ранения. Сейчас он находится в реанимации в больнице "Феофания". Сам Шефир не пострадал.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Полиция ввела операцию "Сирена" в области и ищет нападавших.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Автор: Антонина Доломанжи