По словам эксперта, сейчас Трамп ищет пути, как давить на россиян, чтобы они начинали переговорный процесс.

Последние заявления президента США Дональда Трампа являются лестью в сторону Кремля, чтобы заставить Россию начать переговоры о завершении войны. Такое мнение высказал американский политтехнолог Джейсон Смарт в эфире "Киев24".

"Я думаю, что у Трампа есть теплые чувства к России, которые никому непонятны, однако в такой ситуации есть и другая сторона. То, что сейчас говорит Трамп, Марко Рубио (государственный секретарь США - УНИАН) - это лесть. Они просто знают, что россияне пока не хотят переговоров. Поэтому они делают все, чтобы Россия передумала, ведь без этого быстрое окончание войны невозможно", - подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас Трамп ищет пути, как давить на россиян, чтобы они начинали переговорный процесс.

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"Поэтому думаю была встреча в Саудовской Аравии без Украины. Это произошло именно потому, что они хотели давить на россиян, чтобы они пошли на переговоры", - считает Смарт.

Переговоры США и России - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал новые переговоры с россиянами, которые состоятся уже на следующей неделе, а именно 25 февраля. В то же время в России заявили, что идет подготовка к личной встрече между Трампом и его российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио объяснил, зачем были нужны переговоры с Россией в Саудовской Аравии. По его словам, Вашингтон согласился на прямые переговоры с РФ, чтобы понять, насколько серьезно россияне настроены на достижение мира.

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